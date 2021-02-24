邱國正掌國防部》蔡明憲建言 後備戰力改革 須強化跨部會合作

前國防部長蔡明憲昨表示，中國軍事威脅當頭，邱國正接任國防部長務必將後備戰力改革、精準彈藥發展、強化區域聯防、落實全民國防等視為四大要務，尤其後備戰力改革應強化跨部會合作、廣納各界意見，從長計議。圖為後備軍人教召部隊編成點閱典禮。（取自國防部發言人臉書）

2021/02/24 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長邱國正昨走馬上任，將賡續國防改革工作。前國防部長蔡明憲昨受訪提出建言，中國軍事威脅當頭，邱務必將後備戰力改革、精準彈藥發展、強化區域聯防、落實全民國防等視為四大要務，尤其後備戰力改革應強化跨部會合作、廣納各界意見，從長計議。

蔡明憲表示，他與邱國正曾在國防部共事，邱是治軍相當嚴謹的將領，表現十分受肯定。邱上任後，最重要、迫切的是後備戰力改革事務；後備動員並非僅是國防部職責，還涉及內政部、警政署等多個部會，縱使國防部全民防衛動員室將升格為「署」級單位，政府仍應思考是否直屬於行政院，如何深化跨部會合作，也有待進一步評估。

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蔡明憲說，由於後備軍人已離開軍伍一段時間，如何透過教召強化戰力，其任務定位和常備部隊如何更細膩劃分，都需要新任部長率幕僚一同努力。這些工作，務必邀請民意代表、學者、退伍軍人幹部等獻策，廣納各界意見後從長計議。

蔡明憲指出，包括強化精準彈藥、建立區域聯防機制、落實全民國防也相當重要；尤其前者，面對中國軍事威脅，我國雄三飛彈、弓三飛彈等「國防自主」嚇阻武器戰力應繼續深化，以我國強項對付敵人弱項，才能在衝突爆發時以少勝多。

王定宇：維持國軍士氣 至關重要

民進黨立委王定宇表示，前部長嚴德發有些做得不錯但尚未完成的任務，有待邱國正延續落實。首先，國軍的武器國造、對美軍事採購務必順利進行；其次，面對中國軍事擾台及國際關注，軍方承受莫大壓力，如何維持士氣和紀律，至關重要。第三、台灣局勢已是國際議題，如何將軍事合作更加國際化，相信會是邱得以發揮的強項。

台灣基進立委陳柏惟表示，邱國正資歷完整，個性較謹慎，未來進到規模更大的國防部，務必要有更宏觀的格局。前部長嚴德發已擘畫全民國防、後備動員與召集制度，未來如何追蹤及落實，有賴邱貫徹執行。

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