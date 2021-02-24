焦點評論》老將邱國正三大重任

國防部預計明年正式啟動「後備戰力改革」，並實施增編後備旅、延長後備軍士官編管期至十二年等先期工作。圖為負責新兵訓練任務的陸軍步兵117旅編成典禮。（中華民國陸軍臉書）

2021/02/24 05:30

記者涂鉅旻／特稿

歷練豐富的邱國正接任國防部長，各項重任接踵而來。這位在沙場縱橫四十餘年的老將，接下層峰交辦的「因應非傳統威脅、強化不對稱作戰與聯合作戰」等三項任務之餘，如何更聰明地管理部隊、解決「國防自主」政策困境，以及務實改革後備戰力，都是在戎馬倥傯時，能否穩住數十萬名現役、後備軍人軍心，並讓國人安心的重要關鍵。

因應非傳統威脅、強化不對稱作戰與聯合作戰，是蔡總統賦予邱國正的重任，也是在區域局勢驟變、敵情威脅劇增之時的重點工作，具有駐外經驗的邱國正，對於跨國軍事交流亦不陌生。但除了上述工作，下列三道「必考題」也有待邱國正費心尋求解答。

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首先是部隊管理，在敵情威脅急遽增長之際，官兵應專注於戰訓本務，因此，小至打理內務、大至行政業務與會議等，都應講求效率、化繁為簡。另外，縱使「軍紀是軍隊的命脈」，貪贓枉法者務必受懲，但其餘要求合理即可，無須無限上綱。

其次，高教機原型機出廠、國造潛艦開工，顯見「國防自主」已有初步成果，但漂亮成績背後的困境更不容忽視。例如，國軍對美採購陸射魚叉飛彈其中一項原因，即為國產飛彈產量有限，新一代飛彈巡防艦戰系整合問題亦待解決。如何運用有限的國防資源，增進軍事科研單位研發能量、自製率、妥善率，整合產業鏈並端出公平、可行的互利機制，都有賴身兼中科院董事長的邱國正務實盤點。

第三，國防部預計明年正式啟動「後備戰力改革」，並實施增編後備旅、延長後備軍士官編管期至十二年等先期工作；但後備體系編制、各後備旅任務定位、是否編配戰甲車等重裝備，甚至召訓頻次、企業與後備軍人優惠及補貼政策等，都還有討論空間。如何在當前社會環境與國防戰力之間取得最佳平衡，有賴邱國正展現能力、妥慎處理。

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