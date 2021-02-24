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    邱太三掌陸委會》立委：兩岸政策 須視亞太戰略布局

    邱太三昨接任陸委會主委，民進黨立委沈發惠指出，兩岸能否互動，不取決主管政務官是誰，而取決於整個大局勢。（記者塗建榮攝）

    邱太三昨接任陸委會主委，民進黨立委沈發惠指出，兩岸能否互動，不取決主管政務官是誰，而取決於整個大局勢。（記者塗建榮攝）

    2021/02/24 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前法務部長邱太三昨接任陸委會主委，為蔡政府國安團隊帶來新氣象。對於邱上任後的任務與挑戰，兩岸學者分析，可觀察下月中國「兩會」對台政策基調，若對岸仍強硬不領情，在二○二四年換總統前，兩岸關係將不會有太大改變。

    學者：觀察中國「兩會」對台政策基調

    成功大學政治系教授洪敬富表示，目前還沒看到北京友善回應，中國全國政協會議和全國人民代表大會「兩會」期間，中共對兩岸關係有無新的定調？值得觀察。中國外長王毅近日要美國不要縱容台獨，北京正試探華府，也會影響之後對台政策。

    他分析，任用邱太三應是打算恢復兩岸低政治性、技術面交流，也向拜登政府交代台灣不是麻煩製造者，邱不會像陳明通那樣對中強硬。邱的強項在法律，就算上任，兩岸也不會非常熱絡，基本上想回到有法律基礎及政治互信的交流，讓過去兩岸所簽的協議能繼續執行。

    台灣教授協會副會長陳俐甫強調，將「鴿派」陳明通換成「更鴿派」的邱太三，顯示蔡政府希望與北京恢復對話。現在國際情勢對台灣有利，全球幾乎都在圍堵中國，蔡總統這時換上邱太三，代表希望能與中國溝通。不過，陸委會不能為了恢復兩岸交流，而對主權或國人健康讓步。

    民進黨立委張廖萬堅表示，邱太三善於分析兩岸情勢發展，但兩岸關係不能只是期待中國，中國不會因陸委會主委換人，就改變對台政策，中共總書記習近平向來非常強硬，從蔡總統上台至今，就不斷要我國接受九二共識，邱上任後的挑戰就是兩岸能否恢復交流。

    民進黨立委沈發惠指出，兩岸關係牽涉美中關係及印太局勢，在美國總統大選後換上邱太三，是因應亞太新局勢，未來兩岸政策還是要看亞太戰略布局。至於兩岸能否互動，不取決主管政務官是誰，而取決於整個大局勢，蔡政府兩岸政策向來一致。

    台灣基進立委陳柏惟建議，執政黨一直對中國釋出可以對話的善意，但要求手中拿著武器的流氓來對話是「不切實際」，前提應該要中國放下武器，否則陸委會沒有妥協的理由。

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