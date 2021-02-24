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    首頁　>　政治

    邱國正就任國防部長 續推國防改革

    國防部昨舉行國防部長交接典禮，新任部長邱國正（右）自前部長嚴德發（左）手中接下印信，政務委員羅秉成（中）監交。（軍聞社）

    國防部昨舉行國防部長交接典禮，新任部長邱國正（右）自前部長嚴德發（左）手中接下印信，政務委員羅秉成（中）監交。（軍聞社）

    2021/02/24 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨舉行國防部長交接典禮，原國安局長邱國正接任國防部長，前部長嚴德發則轉任國安會諮委。布達任職命令與監交的行政院政務委員羅秉成除肯定嚴德發表現，亦稱讚邱國正學養豐厚、術德兼備，是不可多得的高階將領及政務人才，相信邱對國軍接續推動國防改革，定能一展長才，在既有堅實基礎上，創造更輝煌的施政成果。

    國防部昨在博愛營區舉行部長交接典禮，屬於內部儀式，並未對外公開，會後則透過國軍官方媒體「軍聞社」發布訊息。軍方官員指出，邱國正及嚴德發在典禮上皆未發表談話。

    羅秉成表示，邱國正為陸軍官校六十五年班畢業，歷任陸軍六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主委及國安局長等重要職務，「可說是學養豐厚、術德兼備，是不可多得的高階將領及政務人才」。

    羅秉成說，邱國正卓越的建軍規劃、領導統御與國安歷練，銜命接任部長，相信對國軍接續推動國防改革，定能一展所長，並在既有堅實基礎上，創造更輝煌的施政成果。

    邱國正昨雖未公開發言，但他日前接受本報訪問，談及國防改革事務時表示，國軍一直在推動「不對稱作戰」，環境在變化，各種機具、科技在改變，都需要加以配合。所謂的「不對稱」，就是「不要拿我們的強對上人家的強」，在對方的強當中找到弱點；而「非傳統威脅」與「不對稱作戰」又有關聯，有許多研究空間。

    對於前任部長嚴德發，羅秉成讚許嚴帶領國軍順利執行各項演訓任務，積極推動國防自主，參與防疫消毒及各項救災，完成「勇鷹」高教機首飛、F-16V戰機構改升級，海軍潛艦開工、布雷艇交艇、「塔江艦」下水等，並推動情監偵、指管及武器系統的現代化，不僅具體展現蔡總統「國機國造、國艦國造」政策的決心與努力，更大幅提升國軍「快速移動」、「有效反制」及「不對稱作戰」等全方位戰力。

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