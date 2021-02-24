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    首頁　>　政治

    焦點人物》邱太三的挑戰

    邱太三曾於扁政府任內擔任陸委會副主委，當年為了奧運相關事宜與中國官方有過交手經驗，為民進黨內少數能與中國交流的政治人物，亦是對岸涉台單位願正眼看待的角色。（記者塗建榮攝）

    邱太三曾於扁政府任內擔任陸委會副主委，當年為了奧運相關事宜與中國官方有過交手經驗，為民進黨內少數能與中國交流的政治人物，亦是對岸涉台單位願正眼看待的角色。（記者塗建榮攝）

    2021/02/24 05:30

    記者陳鈺馥／特稿

    武漢肺炎全球疫情逐漸趨緩，兩岸關係僵局尚未融冰，蔡政府在美國拜登政府上台後，任命黨內視為「鴿派」的邱太三擔任陸委會主委，為後疫情時代兩岸恢復對話及交流遞出橄欖枝；但面對習近平稱霸世界的中國夢，以及併吞台灣野心不變，邱上任後任務艱鉅。

    邱太三曾於扁政府任內擔任陸委會副主委，當年為了奧運相關事宜與中國官方有過交手經驗，為民進黨內少數能與中國交流的政治人物，亦是對岸涉台單位願正眼看待的角色。

    不過，當年中國領導人是溫和路線的胡錦濤，邱太三暌違十幾年重回陸委會，面對大走毛澤東路線的習政權，強硬端出習五條及「一個中國的九二共識」要台灣下嚥，兩岸情勢更加險峻，能否在不落入對岸政治框架下進行低政治的交流，主動權並不全在台灣，更須提防中國喊價。

    蔡英文總統上任至今，已換過三任陸委會主委，外交系統出身的張小月，對兩岸關係有著外交官的保守謹慎。二○一八年，任命陳明通回鍋重掌陸委會，即便陳在學界與中國長年互動，也與王毅有把酒言歡經驗，陸委會近年也被已讀不回。這次任命法律人出身的邱太三，對於中國愈發不可收拾的「反獨促統」法律戰，更應嚴陣以待。

    邱太三曾任法務部長和國安諮詢委員，具法律專業也熟稔國安事務，他曾向民進黨立委分析兩岸情勢，研判中國不會選在美國總統選後政權交接之際出兵台灣，對於中國國台辦、習近平談話有其精準解讀。未來他不僅要因應中共及其代理人的各項挑戰，對於國內政黨和立委等不同政治勢力的「監督」，也是他業務的要項。

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