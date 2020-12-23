高雄加工區邁向5G AIoT 將增5廠商進駐

高雄加工區邁向5G AIoT，又增加5廠商進駐，昨由加工處處長黃文谷（左五）、副市長羅達生（左四）、加工區電機電子公會理事長周光春（右四）及廠商舉行記者會。（記者葛祐豪翻攝）

2020/12/23 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄加工區邁向5G AIoT（智慧物聯網）高階製造，區內前瞻基地又有5家廠商簽約進駐，總計近9成空間已完租 ，總投資金額超過百億元！

更新老舊廠房 明年10月完工

加工出口區管理處（簡稱加工處）執行24億元前瞻計畫特別預算，更新加工區4.17公頃的老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，整體工程預計明年10月完工。

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加工處指出，目前招商反應熱烈，繼今年5月瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等預約進駐後，包括美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信等5G、AIoT廠商，昨天也正式簽約，將投資進駐前瞻基地。

投資簽約儀式在加工處長黃文谷、高雄市副市長羅達生、加工區電機電子公會理事長周光春見證下舉行，由美商安天德總經理羅裕仁、台灣生理感測董事長陳偉玲、先進醫資董事長黃兆聖、麗鴻科技副董事長阮慶煌、中華電信高雄營業處總經理王清全共同簽署。

黃文谷指出，中央挹注前瞻基礎建設特別預算，讓成立近55年的高雄加工區，出現新契機，前瞻基地從智慧顯示科技等產業出發，積極引進5G、AIoT等新興產業進駐，目前近90%空間已經完租，累積投資金額已超過百億元。

市府將打造出5G、AIoT聚落

羅達生表示，未來在5G、AIoT的推動，與加工處還有許多方面合作，將有助於以亞灣區為基地，打造出5G、AIoT聚落。

加工處強調，前瞻基地完工後，廠房採只租不售，廠房租金具有一定優勢，未來將持續從園區IC、車載、LCD等核心產業群聚出發，協助產業導入新興技術應用AIoT、5G廠商進駐，提升產業競爭力！

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