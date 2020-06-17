為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

駐外名片「因地制宜」？ 電文中未見

（記者蘇永耀翻攝）

（記者蘇永耀翻攝）

2020-06-17 05:30:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕外交部十二日通電全球駐外館處，律定駐外人員的名片格式，但電報裡未同意使用台灣，引發爭議。外交部昨稱部長吳釗燮在電報批示「尊重因地制宜」，不過綜觀內容，並無任何相關文句佐證。外交部在電文不僅列出各種名片格式要求參考辦理，還要駐外館處應「審視同仁現用名片」，且日後名片格式如有「重大變更」，須呈報外交部。

其他部會駐外人員名片 同樣受規範

外交部指這次通電外館所發送的相關圖例是作為參考，「還有待政策討論和跨部會協調」，但電報內容同樣沒有類似說明；電報甚至強調，「基於駐外館處統一指揮原則，政府各機關派駐同一外館的人員，應採同一格式」。換言之，不待跨部會協調，該電文也要求像是經濟部、僑委會等其他部會駐外人員名片，同樣受規範。

外交部指我國駐邦交國人員名片目前全數都使用「中華民國（台灣）」，非邦交國則因各駐在國考量而有多種樣式；但從電文的附件圖檔來看，無論是邦交國還是非邦交國，都只能用大使館或代表處的正式中文或英文名稱，並沒有加註「台灣」的選項。駐外人員坦言，看到這份電文，絕對不會只是當成「參考作用」，而必須一字一句詳閱，既然正面表列沒有准用台灣，也只能遵照辦理。

駐外人員透露，電報的最大影響是非邦交國的駐館。例如在名片的圖案上，邦交國可在國旗、國徽與外交部部徽之中三擇一；而非邦交國則因無法用國旗，順序上變成國徽、梅花、外交部部徽或無圖案等進行選擇。依外交人員習性，多數會選擇順位的第一個，也就是「國徽」作為名片圖案，但國徽與國民黨黨徽的高度相似性，也令人困擾，不解執政的民進黨政府為何會發出這樣的電文。

駐外人員強調，電報裡清楚行文，名片格式「經通盤研議」而微調，所以各外館收到後，當然不會認為這就是當參考而已。這份電報中，確實找不到吳部長提到可以「因地制宜」的文字；至於外交部稱吳有在電報批示，駐外人員無奈說，看來電文是「內外有別」，發到各地外館的，恐怕「都刪掉了吳部長的指示」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我空域成熱區 中美軍機又同日現身
2020-06-17 05:30

我空域成熱區 中美軍機又同日現身
董座疑淪共諜 拉攏10多名退役將校赴中
2020-06-17 05:30

董座疑淪共諜 拉攏10多名退役將校赴中
富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市

富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市
駐外名片爭議》政院出手 組專案小組處理
2020-06-17 05:30

駐外名片爭議》政院出手 組專案小組處理
護照、華航正名 民團促立院臨會處理
2020-06-17 05:30

護照、華航正名 民團促立院臨會處理
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-16 06:48

捍衛「民主台灣」！ 美防長提2大挑戰威脅印太區域 影片

2020-06-16 07:05

陳亭妃開車在台中公墓迷路 脫身後想謝一位暗夜騎士..

2020-06-16 09:11

賴品妤歪頭比貓爪和小英合照 網讚：想看貓英統領一起比手勢

2020-06-16 18:59

收爛攤？高雄「振興購物嘉年華」委外標案喊停

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播