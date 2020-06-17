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首頁　>　政治

董座疑淪共諜 拉攏10多名退役將校赴中

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索，上週五約談黃炯墩到案，訊後依違反國家安全法之發展組織未遂罪諭令30萬元交保，並限制出境、出海及住居。（資料照）

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索，上週五約談黃炯墩到案，訊後依違反國家安全法之發展組織未遂罪諭令30萬元交保，並限制出境、出海及住居。（資料照）

2020-06-17 05:30:00

〔記者錢利忠／台北報導〕有七十年歷史的彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩，驚傳被中國情治單位吸收，涉嫌拉攏十多名已退役的將校級軍官赴中；台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索，上週五約談黃到案，訊後依涉及違反國家安全法之發展組織未遂罪，諭令三十萬元交保，並限制出境、出海及住居。

否認收錢 30萬交保

據了解，黃炯墩未否認引薦退休軍官赴中，但否認收取中國情治單位資金，表示沒有發展共諜組織的犯意，辯稱台商在當地經商，為求事業發展、不被當地政府刁難，才受託引薦退役軍官。

檢調獲報，黃炯墩十多年前到中國寧波開工廠，在當地被中國統戰情治單位吸收，涉嫌從二○一二年至二○一五年間，陸續拉攏十多名已退役的我國將校級軍官赴中，企圖引薦給中方政府高層認識，違反國安法之發展組織未遂罪。

富美剪刀是由黃炯墩的父親所創立，早年經營雜貨店生意的黃父，因國共內戰後中國斷供剪刀商品，使黃父興起自己做剪刀的念頭，靠著不斷精進製程，使富美剪刀逐漸成為台灣剪刀界家喻戶曉的品牌之一。黃炯墩傳承父業，多次出國參展，將台灣製造的剪刀推銷到全世界，不料如今卻捲入共諜案。

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