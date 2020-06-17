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我空域成熱區 中美軍機又同日現身

「南海戰略態勢感知計畫」推特發布美國空軍2架KC-135空中加油機昨日飛行動態（擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

「南海戰略態勢感知計畫」推特發布美國空軍2架KC-135空中加油機昨日飛行動態（擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

2020-06-17 05:30:00

〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／綜合報導〕中國軍機昨再擾我西南方空域，空軍表示，中共一架「殲十」戰鬥機昨上午短暫進入我國西南方外圍空域，國軍立即廣播告警，由空中偵巡機全程掌握，並積極驅離。這是中共軍機今年第六度在我國西南方外圍空域活動的公開紀錄，也是最近八天以來第三起。

共機又擾台 殲十侵我西南空域

昨午十一時五十分左右，國軍進行了兩次廣播驅離，喊話「位於台灣西南空域高度六千五百公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」記錄下過程的資深軍事迷許先生說，空軍真辛苦，「大家在享用午餐的時候，還在幫我們趕蒼蠅」。

值得注意的是，根據國防部公開紀錄，自共軍「殲十一」戰機今年二月十日逾越海峽中線、多機種在三月十六日進行夜航訓練迄今，中共軍機今年已至少有六次擾我西南方空域的紀錄；若自今年六月九日統計至昨日，八天內也有三起相關情況。

另外，中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」推特昨揭露，美國空軍兩架KC-135加油機，昨兵分兩路航經巴士海峽、東海。

國軍對此表示，我國周遭相關海空情狀況皆能掌握，並未正面證實此訊息。

另一方面，考量中共軍機多次擾台，外傳國軍F-16戰機加掛新型派龍架，可掛載新型AIM-9X短程對空飛彈及AIM-120中程對空飛彈。空軍戰訓處處長盧建中表示，空軍任務機依照敵情派遣，武器掛載採不同配置，以符合作戰需求，盼各界放心，空軍會全力守護家園。

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