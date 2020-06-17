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護照、華航正名 民團促立院臨會處理

多個團體昨召開記者會，促立院臨時會處理護照、華航正名案。（記者謝君臨攝）

多個團體昨召開記者會，促立院臨時會處理護照、華航正名案。（記者謝君臨攝）

2020-06-17 05:30:00

〔記者謝君臨、彭琬馨／台北報導〕立法院預計六月底召開臨時會，台派聯盟等廿個團體昨召開記者會，呼籲將「華航去中國化公決案」排入議程，並推動護照條例的修法，將TAIWAN納入護照封面的標示選項。台灣社社長李川信指出，國家的正常化要超前部署，呼籲立院儘速通過正名。

對於華航、護照正名公決案，民進黨團書記長鍾佳濱昨受訪指出，民進黨團一直都主張將這兩案在臨時會期間處理，至於詳細議案內容，仍須經朝野協商後才能確定。時力發言人陳志明受訪說，華航與護照正名是國人相當關切的議題，要求立法院儘快處理。

李登輝民主協會理事長張燦鍙表示，台灣有資格進入國際社會，卻因我們的名稱造成外國朋友混淆，再加上「壞厝邊」中國的干擾，因此，雖然台灣事實上已是主權獨立的國家，但尚未正常化；本次活動邀請廿個本土、台派團體參與，象徵這個運動的開始，盼能走出台灣正確的道路。

李川信指出，台灣人民經過幾十年的奮鬥，自認是台灣人的比例高達八成，這是長期民調趨勢，也是民意的展現。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，他有一次在美國開車超速，被警察攔下開罰單，問他罰單要寄到哪兒？他回「Taiwan」，竟被警察糾正說，「你的護照明明寫的是China」，他當場無言以對；外國人分不出中華人民共和國與中華民國的差別，最好是只有一種台灣護照，若短期無法全改，也應發行第二版中、英文「全台灣」的護照。

台灣制憲基金會主任黃啟豪表示，台灣要走向正常國家，正名、制憲是必經的道路。

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