駐外名片爭議》政院出手 組專案小組處理

我國駐外人員時常在名片上加註台灣，圖為駐德代表謝志偉在名片印上燙金的台灣大使字樣。（取自謝志偉臉書）

2020-06-17 05:30:00

〔記者李欣芳、呂伊萱、林欣漢／綜合報導〕外交部通電外館要統一名片格式，卻因未納入台灣選項而釀爭議。由於此事也涉及其他部會駐外人員，行政院昨表示，包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，涉及國家整體事務以及各部會對外業務，政院會組成專案小組處理，將跨部會討論後再行定案，若有結論會對外公布。

行政院這項說明，形同將外交部決定駐外名片格式的權限，轉至政院通盤決定。

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蔡英文總統昨天到新北市九份拚觀光。她受訪時表示，行政院、外交部已經解釋，並沒有禁止在名片使用台灣這兩個字，一直以來，台灣這兩個字的使用很普遍，國人都很關心台灣的國際能見度、辨識度問題，行政院長蘇貞昌已成立專案小組，不論華航正名、護照或名片等問題，都會在專案小組討論。

行政院發言人丁怡銘說，外館名片格式的原則行之有年，近期應國會議員要求統一外館名片標準格式，因此外交部發送相關圖例給駐外單位，作為最新設計前的參考。

為何電報裡未納入台灣選項？丁怡銘說，事實上在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，則有使用上的彈性。

外交部發言人歐江安也澄清，外交部沒有要求不准使用台灣，這是很重要的事實。名片格式目前是討論階段，將兼顧延續性和因地制宜的彈性，更重要的是，凸顯正式國名並提升台灣的識別度。此次發送相關圖例作為參考，尚待政策討論和跨部會協調。

外交部另指出，我駐友邦大使的名片，已全數使用國名加註（台灣）的樣式，在非友邦部分，則相當多元，有如駐德代表謝志偉一般直接印上「台灣大使」。

對於律定駐外名片引起爭議，外交高層指出，外交部是應立委要求，電傳外館名片樣式，部長吳釗燮就在電報上批示「發送多種圖例給外館參考」、「尊重因地制宜彈性，不會強制」等語。

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