焦點評論》切莫治絲益棼

（資料照）

2020-06-16 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

外交部悄悄通電所有駐外館處，要求統一駐外人員的名片格式，但排除使用台灣的動作，反而造成許多揣測，認為這是否透露第二任的蔡政府出現政策轉向的訊號。若無此意，外交部必須澄清與修正。

駐外人員代表國家執行外交任務，名片是進行涉外互動時，最直接的識別方式。清楚加註「台灣」，當然有助於告訴他國，這是來自台灣，與中國不同。尤其，台灣在許多非邦交國，因受中國的打壓，代表處名稱常只能使用「台北」等稱號，若按外交部電文的制式規範，無異是自廢武功。

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蔡英文總統二○一六年上任後，北京除了挖走邦交國外，更針對非邦交國有以「台灣」為名稱者，施壓要求對方國家更名。例如我國駐中東國家巴林王國的代表處，原名是「台灣駐巴林商務代表團」，是少數能以台灣為名的館處。不過在二○一七年遭迫改名為「駐巴林台北貿易辦事處」。

中國既要打壓「中華民國」，重兵更放在「全面去台灣化」。原因無他，「台灣」無論中文與英文，最能清楚辨識與「中國」不同。這次對抗武漢肺炎，台灣為國際亮點，中國則成各國責難與索賠對象，對國際媒體、專家、政治人物等而言，「台灣」代表就是防疫模範生。倘若駐外人員拿出的名片沒台灣字樣，或還得另費唇舌解釋來自台灣，豈非事倍功半。

這次防疫過程引發對於護照及華航正名的討論，同樣是從務實對外的角度，思索如何提高台灣的國際能見度。落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping），不就是蔡政府正積極對外宣揚的人道援助理念。

事實上，外交部過去也曾通電駐外館處在臉書粉絲專頁多用「台灣」，經此數年，駐外館處或人員早已想方設法讓「台灣」能巧妙地露臉，例如有外館在大門處的正式館名旁另外掛上台灣的字樣，也有駐外使節要求秘書訂位餐廳時，訂位頭銜一定要使用「台灣大使」。外交部此際通電外館律定名片格式，並排除台灣的作法，不僅治絲益棼，扼殺各種外交創意的可能，更是嚴重打擊前線外交人員的士氣。

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