焦點評論》切莫治絲益棼

(資料照)

2020-06-16 05:30:00

記者蘇永耀/特稿

外交部悄悄通電所有駐外館處,要求統一駐外人員的名片格式,但排除使用台灣的動作,反而造成許多揣測,認為這是否透露第二任的蔡政府出現政策轉向的訊號。若無此意,外交部必須澄清與修正。

駐外人員代表國家執行外交任務,名片是進行涉外互動時,最直接的識別方式。清楚加註「台灣」,當然有助於告訴他國,這是來自台灣,與中國不同。尤其,台灣在許多非邦交國,因受中國的打壓,代表處名稱常只能使用「台北」等稱號,若按外交部電文的制式規範,無異是自廢武功。

請繼續往下閱讀...

蔡英文總統二○一六年上任後,北京除了挖走邦交國外,更針對非邦交國有以「台灣」為名稱者,施壓要求對方國家更名。例如我國駐中東國家巴林王國的代表處,原名是「台灣駐巴林商務代表團」,是少數能以台灣為名的館處。不過在二○一七年遭迫改名為「駐巴林台北貿易辦事處」。

中國既要打壓「中華民國」,重兵更放在「全面去台灣化」。原因無他,「台灣」無論中文與英文,最能清楚辨識與「中國」不同。這次對抗武漢肺炎,台灣為國際亮點,中國則成各國責難與索賠對象,對國際媒體、專家、政治人物等而言,「台灣」代表就是防疫模範生。倘若駐外人員拿出的名片沒台灣字樣,或還得另費唇舌解釋來自台灣,豈非事倍功半。

這次防疫過程引發對於護照及華航正名的討論,同樣是從務實對外的角度,思索如何提高台灣的國際能見度。落實「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping),不就是蔡政府正積極對外宣揚的人道援助理念。

事實上,外交部過去也曾通電駐外館處在臉書粉絲專頁多用「台灣」,經此數年,駐外館處或人員早已想方設法讓「台灣」能巧妙地露臉,例如有外館在大門處的正式館名旁另外掛上台灣的字樣,也有駐外使節要求秘書訂位餐廳時,訂位頭銜一定要使用「台灣大使」。外交部此際通電外館律定名片格式,並排除台灣的作法,不僅治絲益棼,扼殺各種外交創意的可能,更是嚴重打擊前線外交人員的士氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法