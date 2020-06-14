副閣揆人選 沈榮津呼聲高

因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部長沈榮津迅速建立口罩國家隊，獲得高度評價，升任行政院副院長的呼聲最高。（資料照）

2020-06-14 05:30:00

財經專業背景 與蘇貞昌互補

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁辭官投入高雄市長補選已成定局，將在本週三獲民進黨中常會徵召參選後請辭。據悉，繼任的副閣揆人選，基於政務銜接，並因應後疫情時代強化財經施政的整體佈局，府院方面對人選已接近共識，目前以經濟部長沈榮津升任行政院副院長的呼聲最高。

新任行政院副院長人選，綠營內部有多人被點名，包括這次領軍防疫團隊居功厥偉的衛福部長陳時中等人，不過，後疫情時代將面對經濟復甦與振興等重大課題，強化財經施政，由具相關政務背景的副閣揆來領軍財經小內閣，是府院一致的想法。

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建立口罩國家隊 獲得高度評價

據悉，沈榮津與陳時中部長任內的表現都獲府院肯定，其中沈榮津具財經專業背景，與蘇貞昌具互補作用，尤其在因應武漢肺炎疫情的衝擊，沈榮津帶領建立口罩國家隊建功，也獲得高度評價。

此外，沈榮津在經長期間推動的「歡迎台商回台投資行動方案」，迄今回台投資金額已逾新台幣八千億元，成為蔡政府的亮點政績。沈先前提到，未來如何落實台商回台的投資，帶動就業機會，讓人民有感是今年最重要的工作。面對後疫情時代來臨，如何重新恢復經濟成長的新動能，將成執政團隊最大目標，這也是沈榮津接任副閣揆呼聲較高的主因。

現年69歲 經濟部任職長達40年

現年六十九歲的沈榮津，在經濟部任職長達四十年，歷經藍綠政黨輪替仍獲重用，馬政府時代曾任經濟部常務次長，蔡政府上台後，則任經濟部政務次長、經濟部長。

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌本週三將例行會面，由於當天陳其邁將辭官參選，總統與閣揆可望敲定陳其邁投入補選以及接替的副閣揆等人事佈局。

行政院知情官員表示，副閣揆遞補時間不會拖太久。至於是否在本週三陳其邁請辭後就公布，行政院發言人丁怡銘表示，行政院沒有設定時間表。

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