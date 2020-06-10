漢光實兵下月登場 首度驗證聯兵營

國軍「漢光卅六號」演習時間敲定，國防部昨宣布，實兵演訓將於七月十三日至十七日進行。（資料照）

2020-06-10 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光卅六號」演習時間敲定，國防部昨宣布，實兵演訓將於七月十三日至十七日進行，重頭戲「聯合反登陸作戰」實彈演訓將在十六日於台中甲南海灘登場。值得注意的是，國軍去年起推動「聯兵營」政策，強化營級單位獨立作戰能力，下月也將首度參加漢光演習實際驗證。

國防部昨公布「漢光卅六號」演習期程，實兵演訓將於七月十三日至十七日進行，九月十四日至十八日則實施電腦兵推。受武漢肺炎疫情影響，今年不同於往年「先兵推後實兵」的既定模式，但軍方強調，仍可藉由實兵演訓結果，做為兵推的參考依據，不影響演習成效。

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根據國軍公布的演習重點，仍著重於戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵、啟動指管備援機制、驗證後備動員戰力。國軍敲定，「灘岸殲敵」項目將在今年七月十六日登場，於台中甲南海灘實施聯合反登陸作戰實彈射擊演訓。

國軍去年起選定陸軍八個旅級單位推動「聯合兵種營」政策，也就是將既有的裝、砲、步兵等兵力重新混編，提升指管、目獲、地空整體作戰與獨立作戰能力。而陸軍十軍團下轄的二三四旅、五八六旅改編完成後，首度在漢光演習驗證戰力，屆時將一同參與聯合反登陸作戰。

萬安43號演習 不實施人車管制

另外，在「漢光卅六號」實兵演訓期間，驗證民間防空作為的「萬安四十三號」演習也將於七月十四日下午一點半至二點舉行。國防部指出，為避免群聚感染，今年萬安演習警報響起後，全台民眾都會收到「國家級」飛彈空襲警報簡訊，演練空襲掩蔽，將不實施人車管制，民眾只要正常活動即可。

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