國民黨青壯派疾呼：擺脫韓粉綁架

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨在五個月內二度遭到重大挫敗，內部面臨風暴，改革聲浪再起。（記者李惠洲攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨在五個月內二度遭到重大挫敗，改革聲浪也再起。黨主席江啟臣昨警告，若只有悲憤情緒而缺乏謹慎的思考和運作，只會親痛仇快，分崩離析；藍營青壯派人士則直指，這幾年國民黨遭韓粉綁架，不是長遠之計，應走中道路線。

江啟臣昨在國民黨主管會報指出，接下來改革委員會會端出改革建議，希望中常會思考黨的未來務實參考，讓社會大眾能看到國民黨的決心。

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江：這時候落井下石的同志「離開也好」

對於近期的黨內紛擾及打擊，江啟臣也向黨內喊話並釋出警訊，強調國民黨必須把哀傷化為前進的動力，沒有躊躇等待的時間，若繼續懷憂喪志，只有悲憤情緒而缺乏謹慎的思考和運作，只會親痛仇快，更讓國民黨分崩離析。江強調，國民黨上下一定要齊心改革，他做為黨主席，一定會勇敢挑起責任。在這時候對國民黨落井下石的同志「離開也好」。

由於國民黨在五個月內二度慘敗都攸關韓國瑜，部分黨內人士也提出應正視「韓流現象」左右國民黨路線的問題。一名國民黨青壯派人士直言，國民黨在總統大選及罷免都是被少數「比較衝」的聲音左右論述，遭韓粉綁架失去大量中間選票，韓國瑜是出色的戰將，但本人不一定要走這個路線。

這位人士指出，國民黨除了面對民進黨外，也要正視台灣民眾黨一直侵蝕藍營選票，國民黨不能再用小黨格局經營，只是去蹭部分族群的支持絕對不是長遠之計，還是要走長遠的中道路線。

立法院國民黨團總召林為洲則認為，國民黨二度挫敗的原因，在於總統大選黨內初選紛亂延續至今，因當時黨高層的私心所致，制度若沒建立，遇到初選就會亂，改革的重點在於制度。

國民黨中央委員連勝文昨接受廣播專訪時也表示，與其檢討韓國瑜，不如檢討國民黨過去一年為何犯這麼多錯誤，會淪落至此，都是因為「國民黨高層的自私」。

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