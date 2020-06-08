高市長誰代理 蔡蘇將共商

高雄市長韓國瑜市長遭免罷免，將由行政院指派代理市長。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

〔記者陳鈺馥、楊淳卉、蔡文居、劉婉君／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案過關，成為台灣第一位被罷免的直轄市長，中選會將在十二日公告罷免案通過，韓國瑜自公告日起被解除職務，將由行政院指派代理市長。據透露，蘇揆會與蔡英文總統討論代理市長人選。

知情官員提及，關於高雄市長代理人選，蘇揆會與蔡總統進行討論再決定，因蔡總統現在回任民進黨主席，高雄市長補選這一役，民進黨中央會有相關佈局，須一併納入考量。行政院副院長陳其邁則是黨內共識代表民進黨投入市長補選的人選。

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據了解，目前被外界點名可能代理市長的人選，包括陳其邁、前高雄代理市長許立明、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、前高雄副市長楊明州、內政部次長花敬群等人。台南市長黃偉哲昨天提及內政部次長陳宗彥也是外傳的熱門人選，陳宗彥則否認。

不過，高市代理市長人選也會受到韓國瑜是否提罷免訴訟的變數影響。民進黨內人士指出，若韓不提訴訟，補選如期在罷免結果公告日起三個月內舉辦，代理市長最重要的任務，就是在補選前穩住市政，且確保高雄市長補選順利進行，情況最為單純。

不過，黨內人士也指出，一旦韓國瑜陣營以訴訟拖過今年十二月廿五日，中央指派的代理市長就有長達兩年多的代理期。

黨內人士說，代理市長產生的時間早於韓可提出訴訟的期限（公告日起十五日、卅日），而韓是否提出訴訟導致市長補選破局，掌握在韓陣營手上。在代理市長任期時間不確定下，對中央政府而言，代理市長派任可隨著政治局勢隨時改派，以保持彈性。

民進黨立委賴瑞隆說，若將高雄市長因罷免訴訟而無法補選的變數納入考量，由陳其邁等適合人選直接代理市長也是可行方案之一。

是否派陳其邁 各有看法

不過，黨政人士表示，若無罷免訴訟，最慢在九月中旬以前舉行補選投票，由於七、八月正值颱風汛期來臨，若由陳其邁接代理市長，如何全心投入市長補選？如何兼顧市政與選戰？當初市長選舉抨擊韓國瑜之處，恐都被對手拿出來反質疑。

綠營人士指出，高雄市民以遠高於韓國瑜當選市長票數的九十三萬餘票罷免韓，無非是希望有個重新選舉市長的機會，若韓「選前卡罷」又「罷後卡選」，高雄市民一定非常憤怒，對國民黨二○二二年的市長、議員選舉恐怕非常不利。

儘管韓國瑜是否提訴訟還是未知數，民進黨仍依照步調為可能進行的補選做準備。黨內推估時程，預計六月底召開中執會完成高雄市長補選參選人徵召提名，但若韓在六月底前即表態不會提訴訟，徵召提名作業則可能提前進行。

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