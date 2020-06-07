為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

《高雄》罷韓投票率4成2 三民12萬同意最多

高市部署八千三百名警力維安，加強查緝、勸導不當監票。（記者陳文嬋攝）

高市部署八千三百名警力維安，加強查緝、勸導不當監票。（記者陳文嬋攝）

2020-06-07 05:30:00

〔記者陳文嬋、黃良傑、蘇福男、許麗娟、蘇金鳳／綜合報導〕台灣第一次直轄市長罷免案過關，最終同意罷免票九十三．九萬多票，投票率四成二，高雄人展現堅定罷韓的決心，讓罷免票高於韓國瑜市長當選票，更逼近陳菊選市長創下最高紀錄九十九．三萬票，用選票打臉韓國瑜、光復高雄。

高市可以投票人數近二百三十萬人，昨一早天氣晴朗，民眾投票大排長龍，沒想到下午下起大雷雨，仍澆不熄高雄人的罷韓熱情，一千八百二十三個投開票所，不斷湧入投票人潮。

鳳山11.7萬票同意 居第二

罷韓投票同意罷免九十三．九萬多票，以三民區十二萬票最多，高於韓國瑜市長票約一．五萬票，其次為韓流發源地的鳳山十一．七萬票，已與當年市長票相當，第三為前鎮區六．六萬票，高於韓國瑜市長票約七千票。

整體同意罷免票數超越五十七．四萬罷免門檻，突破韓國瑜當選市長八十九．二萬得票數，更逼近陳菊二○一四年選市長獲得的九十九．三萬票；民進黨議員林智鴻表示，民意能載舟也能覆舟，這是對政治人物的警惕教育，更是台灣重要的民主教育；台灣基進立委陳柏惟表示，罷韓成功的票數比預期高，達九十多萬張，表示韓國瑜不止做得不好，已到了民眾無法接受的地步。

40起疑似監票滋擾行為

選委會也接獲四十起疑似監票的滋擾行為，其中一件網路催票疑似違反選罷法，仍待進一步認定，另大寮區中庄國小有「直播主」於校門口開直播，還有民眾站在門口數人頭，均由警方勸離。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-06 19:09

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票數超驚人 影片

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

2020-06-06 18:35

罷韓通過》高雄人寫歷史 「罷韓案」大事紀 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播