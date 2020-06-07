《高雄》罷韓投票率4成2 三民12萬同意最多

高市部署八千三百名警力維安，加強查緝、勸導不當監票。（記者陳文嬋攝）

2020-06-07 05:30:00

〔記者陳文嬋、黃良傑、蘇福男、許麗娟、蘇金鳳／綜合報導〕台灣第一次直轄市長罷免案過關，最終同意罷免票九十三．九萬多票，投票率四成二，高雄人展現堅定罷韓的決心，讓罷免票高於韓國瑜市長當選票，更逼近陳菊選市長創下最高紀錄九十九．三萬票，用選票打臉韓國瑜、光復高雄。

高市可以投票人數近二百三十萬人，昨一早天氣晴朗，民眾投票大排長龍，沒想到下午下起大雷雨，仍澆不熄高雄人的罷韓熱情，一千八百二十三個投開票所，不斷湧入投票人潮。

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鳳山11.7萬票同意 居第二

罷韓投票同意罷免九十三．九萬多票，以三民區十二萬票最多，高於韓國瑜市長票約一．五萬票，其次為韓流發源地的鳳山十一．七萬票，已與當年市長票相當，第三為前鎮區六．六萬票，高於韓國瑜市長票約七千票。

整體同意罷免票數超越五十七．四萬罷免門檻，突破韓國瑜當選市長八十九．二萬得票數，更逼近陳菊二○一四年選市長獲得的九十九．三萬票；民進黨議員林智鴻表示，民意能載舟也能覆舟，這是對政治人物的警惕教育，更是台灣重要的民主教育；台灣基進立委陳柏惟表示，罷韓成功的票數比預期高，達九十多萬張，表示韓國瑜不止做得不好，已到了民眾無法接受的地步。

40起疑似監票滋擾行為

選委會也接獲四十起疑似監票的滋擾行為，其中一件網路催票疑似違反選罷法，仍待進一步認定，另大寮區中庄國小有「直播主」於校門口開直播，還有民眾站在門口數人頭，均由警方勸離。

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