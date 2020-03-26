羅智強掌革實院 新生代任國民黨發言人

國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯等國民黨新生代，加入發言人團。（資料照）

2020-03-26 05:30:00

左正東代理大陸事務部主任

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨日通過黨主席江啟臣任命的新黨務主管人事案，由台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長。江啟臣同時簽派由台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革實院副院長，前大陸事務部副主任左正東代理大陸事務部主任。

國民黨也公布發言人團名單，分別由新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜出任發言人。

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江啟臣表示，這次的發言人名單，都是國民黨新生代夥伴，希望可以更多活力、多元的發言表現，讓國民黨對外溝通，速度以及表現都能跟上社會脈動與需求。

另被視為戰力堪慮的國民黨智庫國政基金會，知情人士表示，現在的智庫董事長還是前主席吳敦義，但已進入看守狀態，預計江啟臣五月中就會接任智庫董事長，著手進行智庫的改組，智庫執行長等相關人事會逐漸底定。

江啟臣昨主持國民黨立院黨團幹部佈達授證典禮致詞時表示，立法院是國民黨目前最重要的戰場，他期許立院黨團幹部要徹底落實與藍營地方執政首長、議會黨團連結，發揮最大戰力；江還說，國民黨做為在野黨，要隨時準備攻防，他希望所有黨團成員要上緊發條，保持最高戰力，把在野角色扮演好，才有機會展望未來。

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