拔桃勤董座 蘇揆：汽車撞飛機 拉下來也是剛好

國營企業董事長近期出現大幅人事異動，行政院長蘇貞昌昨日在立法院受訪強調，外界較有在講的是四個，有三個在桃園，其中兩個是任期到任，另外一家做了很不好，汽車還會撞到飛機，三天還撞了兩次，所以把人拉下來，也是剛好而已。（記者劉信德攝）

2020-03-25 05:30:00

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕國營官股企業董事長近期出現大幅人事異動，乃因行政院長蘇貞昌禁止政治酬庸，相關人事引發新潮流派系不滿。蘇揆昨在立法院受訪強調，外界有提及是四個，有三個在桃園，其中兩個任期到期，另外一家做得很不好，「汽車撞到飛機，三天還撞了二次，所以把人拉下來，也是剛好而已！」

官股企業人事爭議 逐一澄清

最近一波官股企業董事長人事異動，桃園方面都與中華航空公司有關。包含桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟三人，皆已離開原職務；台灣自來水公司董事長魏明谷則傳是「被請辭」。

請繼續往下閱讀...

蘇揆逐一澄清，最近有些國營事業公股相關機構董事長任期先後到期，他可以藉此大賣人情拉幫結派，但這不是他的風格，也不是國人期待。他強調，自己都根據兩個原則處理，第一不排斥政治人物，政治人物久經歷練，都是很好的人才，他一直都有借重，最近也新任一批，任期到期，還是有讓其連任的。

蘇揆指出，外界有提出來講的是四個，其中三個在桃園，兩個是任期到期，像是華航子公司的事情，華航董事長有來跟他講，華航受武漢肺炎疫情衝擊，現在非常困難，如果屆期不用再派，也可以減少一筆負擔。華航高級主管都已經減薪，能省一筆錢是一筆錢，所以他也同意了。

蘇揆透露，另外有一家做得很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，三天還撞了兩次，所以把人拉下來，也是剛好而已。

談魏明谷 「我一直是愛護他」

「至於魏明谷，我一直是愛護他的！」蘇揆談及，去年請魏明谷擔任台水董事長，魏也很努力，但這一年來凡是講到酬庸，魏都會被外界點名。魏才五十幾歲也當過縣長，未來的路還很長，「我很愛護他，我告訴他，這很傷、對團隊也是傷。」蘇揆說，魏表示父親身體有些狀況，一週年也是一個圓滿，能專心陪高齡的父親，所以他很同意，魏也很感謝，就是這樣。

相關人士指出，此波人事調整，主要考量其經營績效及專業問題，與派系無干；在五二○蔡總統連任就職前，即考慮國營人事逐步調整，不會有大規模異動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法