中市管制生煤自治條例三條文無效 盧秀燕：政院不准減煤改善空污

行政院宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，市長盧秀燕昨怒批，「行政院護航台電就是不准台中減煤改善空污」。（記者黃鐘山攝）

2020-03-15 05:30:00

質疑中央違法違憲 未來燃煤可能不減反增

〔記者黃鐘山、施曉光／綜合報導〕行政院宣告台中市管制生煤自治條例第三條、第四條及第六條牴觸空污法及其子法無效，台中市長盧秀燕昨直批，行政院護航台電就是不准台中減煤改善空污，未來燃煤狀況可能會「不減反增」，中央這個大動作恐違法違憲、為所欲為，令人匪夷所思。

空污改善雪上加霜 衝擊中部民眾健康

中市府二○一六年公告施行管制生煤自治條例，要求中火等企業廠商四年內減少生煤使用量四成，去年底以中火超量使用生煤引發的環保問題連續開罰，並廢止二號及三號機組燃煤許可證。環保署今年二月撤銷中市府對中火的行政處分，行政院前天也公告該自治條例部分條文無效。中市府不服，將聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分。

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盧秀燕昨天出席媒體慢速壘球賽活動時受訪指出，管制生煤自治條例已實施四年，主要目的就是約束中火及其它民營燃煤大廠必須減煤改善空污，行政院宣告自治條例部分條文無效，說穿了，目的就是不准台中減煤改善空污。

盧也質疑，未來台中不管是公營電廠或民營燃煤大廠，都不受自治條例限制，台中燃煤狀況可能會「不減反增」，發電機組也會越來越多，對中部地區空污改善恐雪上加霜，也會對中部地區民眾健康造成衝擊，建議中央務必深思，不可逆向而行。

江啟臣諷「無煤減碳 民進黨不演了」

她直批，這很可能是中華民國有史第一次，針對民意機關通過已實施四年的自治條例，為了護航台電，把自治條例部分條文宣告無效，這個動作恐違反憲政，也違反民主法治，中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

國民黨主席、台中市選出的立委江啟臣昨在臉書以「無煤減碳，民進黨不演了？」為題發文指出，他過去就曾揭發前市長林佳龍市府的減煤是打假球，根本沒有落實減煤四十％的承諾，後來林市府也遭監察院糾正。盧秀燕貫徹林佳龍的政策，用林市府制訂的地方自治條例撤照開罰，就是展現執行力，把民進黨過去喊得震天價響的「無煤減碳」從美夢變成現實，但蔡英文政府先是撤銷盧市府對中火的處分，後來直接把林市府時代制訂的減煤自治條例宣告無效。

江啟臣還說，國民黨不期待中火減煤演變成「法律戰」，空氣是生存的必需品，法律戰一天就是人民多痛苦一天，但國民黨不怯戰，請民進黨做一個負責任的政黨，跟上國民黨減碳的腳步，共同完成「無煤減碳」的時代任務。

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