中國放話制裁對台軍售美企 美助卿：不會背棄台灣

美國國務院政軍局助理國務卿古柏七日表示，美國不會因為中國揚言制裁美企，背棄與台灣的夥伴關係。（中央社）

2019-11-09 05:30:00

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中國不僅在國際場合打壓台灣，甚至揚言對提供軍售的美國企業進行制裁。美國國務院政軍局助理國務卿古柏昨出席一場國防安全論壇時強調，台灣是非常可靠的安全夥伴，美國不會因中國威脅制裁，而調整或背棄與台灣的安全夥伴關係。

軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）美東時間七日舉辦國防安全論壇，古柏出席其中一場座談會，討論美國對外軍售。

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美國國務院七月中批准包含M1A2T坦克等總值高達廿二億美元的對台軍售案，引起中國不滿，中國外交部旋即在記者會揚言將制裁相關美國企業，但未透露具體制裁對象與時間表。

古柏︰確保台灣擁有自我防衛所需

古柏被媒體問及此事時表示，台灣是個非常可靠的安全夥伴，美國不會因制裁威脅，就調整或背棄與台灣的安全夥伴關係。古柏強調，「我們十分忠於與台安全夥伴關係，並希望確保台灣擁有自我防衛所需（武器）。」

古柏八月曾與我駐美代表高碩泰會面，會後並在推特公布兩人合照，以示對美台政治軍事對話的承諾，推特中並提到，盼藉此對話促進台海區域的和平與穩定。古柏被問及此事時不願多談，僅表示台美雙方確實有針對目前與近期未來態勢，進行相關對話。

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