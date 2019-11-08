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首頁　>　政治

《觀察筆記》警總回來

2019-11-08 05:30:00

回到戒嚴了嗎？

在公民假日論壇批韓「每天都在講幹話」的國小人事主任，被教育局長以違反行政中立為由，懲處繳交三千字心得。經過梳理，發現就是古早警備總部再版。

那是箝制思想審查言論的機構，交手過的至今仍對他們追判言論因何而發，目的何在的上綱上線記憶猶新，彷彿還在昨天；有幸已經民主，可以脫離偶語棄市的恐懼。但是，幽靈還不甘地在這個威權心態的殭屍上盤桓不去，真是百足之蟲死而不僵。

這個案子之所以凸顯，是因為威權心態的張揚和言論的自由。

人事主任被要求寫三千字心得，為何要寫，理由呢？最讓人堵爛的是「不可隨便批評政府」的理由，甚麼是隨便，怎定義？恰恰民主自由國度的象徵之一，就是可以隨便罵政府。隨便，就是隨時隨地，隨意地又很隨興的，也可以隨人言開罵。現在的教育局吳局長有權界定啥是隨便？只要不造謠，怎麼不可批評，想法也要你界定？犯法也要法院裁定啊。

你是警總嗎？讓人覺得嚴冬來了！（資深記者黃明裕）

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