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見青年代表 韓： 與國際接軌 10年內讓台灣脫胎換骨

國民黨總統參選人韓國瑜，昨到新竹城隍廟參拜，改口稱「二次世界大戰，炸彈丟到新竹城隍廟後殿都沒有爆炸」。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜，昨到新竹城隍廟參拜，改口稱「二次世界大戰，炸彈丟到新竹城隍廟後殿都沒有爆炸」。（記者許麗娟攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者蔡彰盛、許麗娟／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的全台傾聽之旅，昨來到新竹，並與新竹地區的青年代表座談，暢談自己的學貸免息、台灣扎根中英文雙語教育、培養年輕人出國當交換學生的政策，希望他的計畫能在十年內讓台灣脫胎換骨，與國際接軌。

韓國瑜說，台灣土地占全世界萬分之三、人口占千分之三、工業產品占百分之三，人才與資源都是台灣欠缺的，政府要像武俠小說一樣，把真氣輸到年輕一代，打通任督二脈，申請出國當交換學生如果沒有錢，政府可以做後盾。

韓指出，無論博碩士班，出國回來，心理狀態已經變了，膽量與勇氣都有了。現在最怕台灣被世界忘記，那就危險了。將年輕人的任督二脈都打通了，就可以遨遊五湖四海，回來繼續努力，那與新鮮人時一定不一樣，而是充滿了自信，語言能力也大大提高。

他說，包括學貸、台灣扎根中英文雙語教育、培養年輕人出國當交換學生等，十年之內，這個計畫會讓台灣脫胎換骨。

他也說，台灣以前消費力全亞洲第一，現在向下降，產業外移，資源不足，一個執政者如果看不清目前的態勢或私心太重，甚至有反商情結，就像水庫的水匱乏了，水位下降。因此，開放非常重要，才能讓台灣各種勢力壯大起來。

改口「二戰炸彈丟到城隍廟沒爆炸」

韓國瑜昨也到新竹都城隍廟參拜，並在廟前吃肉燥飯。韓國瑜在城隍廟致詞時，再次提到二次世界大戰，但一改上週在桃園楊梅稱台灣二次大戰沒被美軍打到的說法，他表示：「二次世界大戰，炸彈丟到新竹城隍廟後殿都沒有爆炸。」

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