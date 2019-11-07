公民團體罷韓 12.21大遊行

公民團體發起的罷韓行動，將於十二月廿一日舉辦大遊行，將號召10萬人上街。（記者黃佳琳攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由Wecare高雄、公民割草行動等公民團體發起的罷韓行動，將於十二月廿一日舉辦「1221 Wecare Taiwan 大遊行」，發起人尹立表示，遊行結束後，廿六日就會正式向中選會遞件，正式啟動罷免韓國瑜。

12月26日正式向中選會遞件

尹立指出，原本遊行將在十一、十二月各舉辦一場，但為了累積能量「畢其功於一役」，因此將量全灌注在十二月這場遊行。

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尹立表示，假庶民在「韓假期間」橫行全台，更透過紅媒放大、網路造謠，意圖讓韓害再起；詐騙早已經產業化、科技化、國際化，面對犯罪般的詐騙，台灣需要國與國的司法互助；面對政治詐騙，更需要台澎金馬的同胞們手足相抵、縣市聯防。

尹立說，罷韓已在倒數計時，但罷韓不只是高雄的事，十二月廿一日要邀請每一位珍惜台灣的人站出來，從各地來到高雄。會不會擔心韓粉來鬧場？尹立回應，歡迎任何人來參加，也歡迎韓粉來玩。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，韓國瑜參選總統請假後，先是去了屏東，然後第一場造勢選在台南，就是要跳過高雄，因為他知道，高雄人早就看清他的本質，所以不敢在高雄繼續行騙，只好到還沒被騙過的其他縣市，去騙還沒被騙過的人。

張博洋強調，因為在乎高雄，所以公民出來捍衛高雄，大家更要出來在明年投下對韓國瑜的反對票，不僅是為了反對韓國瑜，更是要否定中國國民黨這樣一個與民主價值站在對立面的政黨。

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