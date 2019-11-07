本土社團轟打壓母語 韓辦斥抹黑

多個本土社團嚴厲譴責國民黨總統參選人惡意打壓母語，不排除動員群眾到韓國瑜競選總部抗議。（記者王藝菘攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者陳鈺馥、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜夫人李佳芬日前批評教育部推動母語教育是「浪費資源」，引發外界質疑歧視母語。台灣社等多個本土社團昨召開記者會砲轟，韓國瑜夫婦惡意打壓母語，韓國瑜應主動退選。

台灣社社長張葉森表示，台灣去年已通過「國家語言發展法」，正值母語復甦之際，韓氏夫婦卻出現數典忘祖行為，除了要嚴正譴責外，更希望韓國瑜主動退選，不然民眾將拒投國民黨及這種不適格的總統參選人。

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北社社長李川信批評，國民黨來台用殖民方式打壓本土語言，韓氏夫婦心態完全看不起台灣人，無視國內學校早已推廣母語多年。語言是文化載體，多元語言是世界潮流，李佳芬一家人選舉時說台語，現在又說學母語浪費時間，這根本是奴才心態，必須嚴厲譴責國民黨提名這種人選總統。

李江却台語文教基金會董事長邱文錫譴責，韓氏夫婦沒什麼文化，開口閉口都是「錢錢錢」，國民黨須出面講清楚，是否執政又要開始打壓本土語言，套一句台灣諺語「賽哈堂沒內才」（音譯，意指廁所蟲沒內才），「那個什麼『佳芬講堂』，我看根本是『賽哈堂』」。

韓國瑜競選辦公室回應指出，這種抹黑、甚至造謠一點意思都沒有，世界不能忘記台灣、台灣不能忘記世界，所以希望下一代台灣孩子能「聽說讀寫、中英俱佳」，變成雙母語，孩子自己在家講的母語，則可以用其他方法來鼓勵。

韓競辦強調，台灣下一代孩子一定要推動中英雙語教育，並具備國際競爭力，不要因為英文不好，而讓下一代孩子吃大虧。

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