民進黨團批韓 貴族裝庶民

國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊踢爆，曾出手訂下總價高達近7200萬元的北市南港豪宅。民進黨立院黨團6日舉行記者會質疑，韓國瑜參選總統，打出階級對立，但從農舍到豪宅，太太是貴婦，先生稱庶民？這對驚世夫妻徹底謊言不斷。（記者廖振輝攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者吳書緯、陳鈺馥、李欣芳、楊淳卉、陳文嬋／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆於失業期間購買價值七千兩百萬元的南港豪宅，與其標榜的庶民形象不符。立法院民進黨團昨召開記者會指出，韓氏夫婦明明是貴族，卻裝成庶民，掀起階級對立，韓國瑜當時失業在家，李佳芬購買豪宅的款項從何而來？要求韓國瑜說清楚資金來源。

要求說清楚資金來源

民進黨高市議員林智鴻批評韓是假庶民、真權貴。他說，韓國瑜去年高雄市長選舉時，打著「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」口號，裝出庶民模樣參選，欺騙選民。但千萬豪宅、豪華農舍揭穿韓庶民的新衣，加上提出的政見騙人，顯然是撒謊成性，根本就是政治白賊七。

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北社社長李川信受訪表示，韓國瑜言行完全不符合庶民，韓氏夫妻在雲林有維多利亞貴族學校，娘家更是砂石業經營者；韓國瑜擔任北農總經理前失業多年，卻擁有這麼龐大資金可購買千萬豪宅，值得懷疑，希望檢調單位能了解資金流向。

民進黨團幹事長管碧玲、立委王定宇、蔡易餘、李俊俋昨則召開記者會指出，韓國瑜一路以來以「庶民」自稱，但接連爆出坐擁豪華農舍、購買北市豪宅；且家族經營的維多利亞雙語學校，學費也不便宜，還不能分期付款，根本是辦學賺錢。面對如此爭議，現在還敢自稱庶民嗎？要求韓說明當年購買豪宅的資金來源、每個月如何能負擔卅萬元的房貸，金流都要交代清楚。

行政院副院長陳其邁昨出席活動受訪表示，韓市長在競選總統，不管是政見或整個財務狀況與整個家裡相關的事業等，都會接受選民檢驗，參選人自然而然要把話說清楚。

民進黨副秘書長林飛帆諷刺地說，大家都戲稱韓國瑜的「庶」民是別墅的「墅」，韓國瑜「維多利亞的秘密」恐是靠學費來發大財。

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