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訪宣明智 韓：談產業 無關支持否

國民黨總統參選人韓國瑜（右三）昨天上午拜訪新竹科學園區同業公會。由台揚董事長謝其嘉（右二）、聯電榮譽副董事長宣明智（右一）。圖公會提供

國民黨總統參選人韓國瑜（右三）昨天上午拜訪新竹科學園區同業公會。由台揚董事長謝其嘉（右二）、聯電榮譽副董事長宣明智（右一）。圖公會提供

2019-11-07 05:30:00

〔記者許麗娟、洪友芳／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨上午原本到竹科台揚科技拜訪，但前一晚臨時改為閉門會議，與台揚榮譽董事長謝其嘉、力挺郭台銘的聯電榮譽副董事長宣明智會面。媒體問韓國瑜，宣明智會面時有表達支持嗎？韓說，「沒有談到支持跟不支持」，是希望政府能多傾聽高科技產業的聲音。

韓國瑜昨上午原訂參訪台揚科技，但前一晚以該公司有機密產品生產為由，改至公司一樓的大廳會議室；前晚八點多又改為竹科公會會議室，並改為閉門會議，不開放媒體採訪。

竹科：台揚無拒訪之事

有媒體影射，韓由參訪鴻海集團旗下的台揚科技，改成借竹科公會會議室，與台揚科技後面的大股東鴻海有關？科學工業園區公會秘書長張致遠澄清，因台揚廠房較舊、場地較小，才臨時改在公會與公會監事長謝其嘉、宣明智等人碰面，絕無拒韓參訪之事。

韓國瑜昨下午也承認在謝其嘉、張致遠的接待下，與宣明智面談。媒體詢問，宣明智過去曾支持郭台銘選總統，這次與韓國瑜碰面，是否有表達支持之意？

韓國瑜指出，宣明智是站在高科技的一份子，希望政府能多傾聽高科技產業的聲音，也希望政府能多多幫助高科技界，讓高科技業可以好好幫台灣經濟衝刺打拚。

韓國瑜表示，宣明智覺得，這一段時間，好像政府對高科技產業的需求照顧比較不足，希望能夠加強，沒有談到支持跟不支持，僅談到高科技產業的心聲，包括人才培育、高科技全球布局時需要政府協助。

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