侯友宜要求全市29區長 嚴守行政中立

2019-11-07 05:30:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○二○大選逼近，新北市長侯友宜日前與立委參選人秘密拍攝定裝照，被外界解讀啟動輔選行程。不過，侯友宜昨天當面告誡全市二十九個區長，要求嚴守行政中立原則，如有違反，絕不寬貸。

侯：如有違反 絕不寬貸

侯友宜昨在市政會議表示，台灣經歷經濟蓬勃起飛的年代，走到現在卻每天充滿謾罵，經濟無法與其他國家並進，就是因為太多政治口水與對立衝突，他參選的初心是為了找回當年純樸、認真努力、打拚做事的台灣精神，捍衛中華民國團結的力量，不分任何黨派及顏色。

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侯友宜表示，區長是事務官，不能違反行政中立，不需要迎合政治人物的取向，更不能在公開或私下場合，惡意批評或攻擊任何候選人，扮演好應有的角色與分際，努力為市政打拚、為市民做事。

被問到何時輔選，侯友宜則表示，現在仍以市政為最大優先，假日跟晚上他會扮演另一個角色，但是只要跟市政有衝突，還是會以市政為優先考量。

此外，十一月十六日、十七日國民黨總統提名人韓國瑜將到新北市造勢，兩人是否同台？侯友宜說，他不清楚韓國瑜的行程，當天市政行程尚未確定，他重申，只要跟市政衝突，還是市政優先。

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