網傳郭母死訊 郭台銘怒赴刑事局提告

有人在網路上涉散播鴻海創辦人郭台銘母親已過世的不實消息，郭台銘昨親至刑事局提告。（記者王藝菘攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕臉書帳號「李英德」在網路上涉散播鴻海創辦人郭台銘母親已過世的不實消息，郭台銘忍無可忍，昨上午親赴刑事局加告此人惡行。郭台銘表示，「你可以詛咒我被車撞死，但任何人不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人可以做到不受網路霸凌？」

郭：可詛咒我被車撞 不能詛咒我母親

郭台銘表示，從他參加國民黨初選開始，各種黑郭言論及假新聞從沒間斷過，甚至包括恐嚇他的小孩及詛咒母親，他很遺憾「選舉如此扭曲人性」，現在又散布他母親過世的假消息，這是極度惡毒的行為。

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郭台銘還說，如果國、民兩黨放任不管，任由支持者激化對立、分化人民，擴大網路霸凌歪風，人民如何有免於恐懼的自由？社會不應該因少數人政治立場而被撕裂，更不應姑息養奸，「破壞台灣的民主自由！」

郭台銘強調，母親是他最大的支柱，「沒有母親就沒有今天的我！」他曾一再警告對方不要如此惡毒詛咒，沒想到對方躲在網路嗆說「要告就來告」，郭說，他相信台灣警察及司法公權力能將凶手繩之以法。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，「李英德」多次在郭台銘及郭辦人員粉絲團留言侮辱及恐嚇，他雖已在上次逾兩百人的提告名單中，卻不知收斂，律師說一罪一罰，決定加告。

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