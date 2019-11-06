宋楚瑜：寧可撕掉「門票」 也不給王金平 親民黨：和王太曖昧 會害他被國民黨開除

對於宋楚瑜「不給門票」的說法，王金平昨受訪表示尊重；至於自己接下來怎麼走，王僅說「順其自然」。（資料照）

2019-11-06 05:30:00

〔記者林良昇、施曉光、陳昀、姚岳宏、沈佩瑤、許麗娟／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜近日接受媒體專訪時說，寧可撕掉「門票」，也不給有意爭取參選總統的前立法院長王金平；親民黨發言人張碩文昨表示，親民黨跟王是好朋友，親民黨若和王太多曖昧，會害王被開除黨籍，立委資格可能馬上被取消。

宋不給門票 王：尊重

對於宋楚瑜「不給門票」的說法，王金平昨受訪表示尊重；至於自己接下來怎麼走，王僅說「順其自然」。

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張碩文昨受訪重申，宋八成會參選總統，但畢竟是國家大事，宋要做很多準備，向黨內外前輩徵詢意見，請再給宋一週的時間。

張碩文說，親民黨跟王金平是很久的朋友，如果現在跟王太多曖昧，會導致王可能被開除黨籍，立委資格馬上會被取消，王從好久以前就被扣上分裂國民黨的帽子，「我們更不能去害他」。

但若親民黨不給總統參選門票，王參選總統將會夢碎，張碩文坦言很可惜，但王很清楚目前的狀況；張也重申，宋楚瑜出來參選，絕對不只是拉抬親民黨選情。

但據了解，親民黨內確實希望宋楚瑜出馬拉抬橘營選情，加上親民黨與台北市長柯文哲關係生變，由於黃珊珊接任副市長一事，讓親民黨認為不受柯尊重，柯組黨前也沒有告知橘營，讓橘營感覺被「吃豆腐」，宋的出馬有當「桶箍」的意味，有助於凝聚橘營。

郭台銘幕僚劉宥彤昨受訪表示，現在談是否支持宋選總統還太早，因還不清楚親民黨、宋楚瑜的動向，但也不排除跟親民黨有合作機會。郭幕僚蔡沁瑜則說，郭、柯、王的合作有點像「單飛不解散」，目前郭家軍有立委參選人李縉穎、黃韻涵，王金平則在陸軍方面實力很強，這部分的合作沒有生變。

柯文哲昨在議場答覆民進黨市議員洪健益質詢時表示，「宋楚瑜真的要選第五次喔？太累了。」還說宋也許要去拉抬親民黨的不分區和立委選舉，但強調自己對是否支持宋，迄今沒有表態。

國民黨主席吳敦義昨在接受廣播訪問時表示，宋楚瑜與國民黨同出一黨，如果帶領親民黨投入總統選舉，多少會削弱韓國瑜的票源，也會分掉國民黨立院席次，但宋有權利讓親民黨再振興，兩黨只有各自努力。

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