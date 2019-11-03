台中》搶攻中間選民 張廖萬堅、黃馨慧正面對決

黎明幼兒園園長林金連為抗議重劃不公而參選立委。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕第四選區（西屯、南屯區）立委選舉目前有五人將參選，包括民進黨現任立委張廖萬堅、國民黨參選人黃馨慧、民眾黨參選人張渝江、國會政黨聯盟參選人楊書銘及黎明幼兒園園長林金連。張廖萬堅與黃馨慧都是深耕地方、從政多年的民代，張渝江有台北市長柯文哲的加持，楊書銘主打「反對同性婚姻」，林金連則因多次抗爭而聞名。五人競逐雖讓選情加溫，但此選區中間選民多，參選人採穩紮穩打方式，以爭取更多支持。

張廖萬堅尋求連任 緊抓家長票

張廖萬堅曾任五屆市議員，四年前選上立委，他關心教育、運動、地方建設，勤走基層，獲得好口碑。張廖雖有現任優勢，但不免有執政包袱，像是兩年前公告地價調漲，導致西屯、南屯區地價稅大漲，引起地主反彈。張廖除舉辦地方說明會，以問政表現爭取支持，也預計舉辦七十多場親子活動，抓緊家長選票。

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黃馨慧打龍悍將 連任6屆市議員

黃馨慧連任六屆市議員，與張廖萬堅同時進入市議會，這次也要轉換跑道，兩人從政背景相似。黃的問政犀利，尤其在前市長林佳龍任內是「打龍」大將，在藍營獲得好評。黃馨慧的議員選區在西屯區，如何開拓南屯的選票，成為立委選舉的重點。

張渝江政治素人 主打三項政見

張渝江為台中土木技師公會副理事長，是政治素人，政見主打「人工智慧聽民心，危老容移求正義」，希望解決生育、養老、居住等問題。

楊書銘反同婚 立志進立院修法

楊書銘四年前代表人民最大黨選立委，這次則被國會政黨聯盟提名，他堅決反對同性婚姻，要進入立院監督、修法。

林金連不滿重劃問題 為己爭權益

林金連因不滿黎明幼兒園被強制納入自辦重劃而面臨拆遷，抗爭多年，甚至到總統府前自殘、騎自行車衝撞林佳龍的座車，他想藉由參選反映重劃問題。

第四選區選民結構一向被視為藍大於綠，不過，外來人口持續增加，中間選民增加，二○一二年立委選舉，國民黨、民進黨得票率分別為五十一．一一％與四十六．三四％；二○一六年立委選舉，藍綠得票率分別為卅六．七七％、五十二．七七％，版圖翻轉。

第四選區很受小黨或無黨籍參選人青睞，上屆立委選舉候選人多達六人，這次也有五人，目前選戰仍是國、民兩黨熱烈開打，不過，雙方各打各的，並強調政見、政績，就怕負面選舉會趕跑中間選民。

民眾黨第四選區立委參選人張渝江是台中土木技師公會副理事長。（翻攝自張渝江臉書）

國民黨第四選區立委參選人黃馨慧連任六屆市議員。（記者張菁雅攝）

立委張廖萬堅長期關心教育、運動議題，將爭取連任。（圖由張廖萬堅提供）

國會政黨聯盟第四選區立委參選人楊書銘。（翻攝自楊書銘臉書）

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