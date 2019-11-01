又一台灣人 赴中「被失蹤」

台師大退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤。（取自臉書）

2019-11-01 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕又有台灣人在中國「被失蹤」！學術圈傳出台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年八月在中國失蹤至今，已一年三個月。有家屬熟識的台商今年六、七月時透過管道詢問，證實施涉及國安理由，被關押在北京，北京的軍方與國安人員還特別提醒，「不要再多問」。

退休副教授施正屏 關押北京

施正屏家屬至今都無法前往探視，也擔心施變成「李明哲第二」，始終不敢向海基會、陸委會等官方求助。官方近日去電施家，家屬說「人在中國做研究，一切很好」；施的友人詢問，施妻則說「他去修行了」。

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施的友人說，五十六歲的施退休後曾在政大ＥＭＢＡ開課，後來也擔任中國國企「華夏集團」首席經濟學家，經常往返兩岸。他過去是國民黨本土派，前總統陳水扁執政時，曾擔任駐美農糧貿易代表；蔡總統執政，施未獲重用，在「旺中」擔任主筆，對蔡政府多所批評。

根據統計，蔡政府二○一六年五月執政以來，海基會受理國人赴中國後失聯的案件有一四九件，其中一○一件已確認，四十八件「沒有音訊」。

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