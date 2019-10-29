陳怡樺不選立委 力挺陳超明

2019-10-29 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕被譽為「全國最美代表」的苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺表態不參選此屆立委，並將力挺國民黨現任第一選區立委陳超明；對此，陳超明表示，感謝前鴻海集團董事長郭台銘顧全大局，也歡迎陳怡樺回到團隊一起加油、磨練學習，讓竹南鎮能大團結。

台灣民眾黨參選人朱哲成則諷，「國民黨果然終究是國民黨」，強調若最終選戰仍要回歸「玩派系」，只能表示尊重，但自己仍會堅持藍綠以外的第三勢力路線；而對於郭台銘陣營動作頻頻，朱認為郭家軍若要與民眾黨合作走第三勢力，對立委選戰不應急著表態。

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民進黨參選人、苗栗縣議員羅貴星坦言，陳怡樺動向對自身選情多少有衝擊，但仍尊重她的人生規劃，而選戰是要靠自己努力，未來會一本初衷，勤走基層爭取民眾認同，並尋求他黨力量支持，力拚勝選。

陳怡樺前天以陪伴家人、並需要更多時間學習為由，宣布不參選此屆立委，受訪時也表態將力挺陳超明連任，未來除以鎮代身分服務竹南鄉親，並將代表郭家軍作為苗栗親善大使，協助關懷弱勢、爭取社會福利。

2020大選＃立委選舉

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