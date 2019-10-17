《高雄》韓市府又跳票 「寶可夢」不會來

2019-10-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市觀光局長潘恒旭曾表示，要爭取寶可夢公司來高雄辦活動，但他早已離開市府，市議員陳致中昨天在議會質問：「高雄寶可夢日呢？」觀光局官員坦承，今年寶可夢公司已在新北市舉辦大型活動，短期不會再讓其他城市辦活動。經查，該局在明年度預算中，也沒有編列舉辦寶可夢活動的相關經費。

今年初，高市府透露已接洽「日本寶可夢總公司」，希望今年二月燈會期間，舉辦Pokémon Go活動，但被玩家打臉，指寶可夢雖是日本任天堂公司的遊戲，但Pokémon Go卻是美國尼安蒂克（Niantic）所發行，辦活動的也是尼安蒂克公司，與日本任天堂公司一點關係也沒有。

市議會昨天進行交通、觀光部門質詢，針對前局長潘恒旭曾說，爭取在高雄辦「寶可夢日」，陳致中質疑說：「說好的高雄寶可夢日呢？」

觀光局副局長、代理局長邱俊龍坦承，觀光局當然希望爭取寶可夢公司來高雄舉辦「寶可夢日」，但最近寶可夢已在新北市舉辦大型活動，短期內不會再到其他城市辦。

陳致中希望邱俊龍給個期限？邱則說，他沒辦法給期限。陳致中無奈說：「算了，你也只是幫潘恒旭擦屁股！」

議員康裕成昨質詢時，拿出交通局的統計，發現高雄捷運去年三天中秋連假（九月二十二至二十四日）旅運人次為五十八萬三六五○人次，今年三天中秋連假（九月十三至十五日）是五十八萬二五八九人次，少了一千多人次；渡輪方面，去年七萬一七七八人次，今年六萬七三六七人次，減少四四一一人次。比較去年與今年三天中秋連假旅運人次，今年反而減少。邱俊龍表示，今年中秋三天連假尖峰時段（十三、十四日）住房率都在五成以上，最佳時到六十二％。

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