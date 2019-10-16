蔡籲支持者 站出來對抗假消息

2019-10-16

訪竹縣市搶客家票

〔記者廖雪茹、楊淳卉／綜合報導〕蔡英文全國中央客家助選團昨於新竹縣成立，蔡總統致詞時強調，選戰最後階段，假訊息是最大敵人，請大家告訴周邊的人，為了台灣的民主，一定要站出來與假消息作戰。她強調，在票投出之前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼，不但總統要連任，國會也要過半，這一戰「一定要成功」！

選戰倒數八十七天，爭取連任的蔡英文昨一連在新竹縣、新竹市走訪七個行程，與民進黨新竹縣市三名立委參選人合體，拉抬立委選情，搶攻客家選票。

蔡英文頒發證書給全國中央客家助選團總團長、前省主席林光華，以及各縣市團長和副團長，與會者大喊「小英當選，國會過半」。蔡英文表示，台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？二○二○年為關鍵選戰，不能做錯決定。這次立委有新的夥伴，希望客家選區老戰友們拿出所有力氣，掌握每一張選票。

蔡英文強調，執政三年多來，在客家區投入許多建設與資源挹注，對於浪漫台三線成為國際旅遊的重要景點，深具信心，希望台灣成為全世界客家文化中心；不只如此，也成立客語廣播電台，把客家語定位為國家語言，客家文化重新振興，讓客家人以客家為榮。

話鋒一轉，蔡英文表示，選舉到了，近來有很多假消息、抹黑、謠言，又開始散播；請大家一定要站出來，與假消息作戰，不要讓假訊息摧毀民主。她邀請大家看她和行政院長蘇貞昌的臉書與LINE，隨時有最新訊息澄清；若聽聞謠言，也可傳給中央黨部，會在第一時間處理。

蔡英文也說，這次選舉不要看民調，以為總統選舉是穩定的，在票投出之前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼，不但總統要連任，國會也要過半。總統一定要有國會支持，要做出改革與建設，要確保國會過半。蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄說明，蔡總統此次將以具體政績爭取客家鄉親更多的支持。

蔡英文稍早也到新竹縣寶山鄉保生宮參拜贈匾，民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方精心回贈以在地橄欖特製的大蛋糕，上方寫著「台灣要贏」祈福，歡迎「辣客妹」到訪，讓小英總統驚喜不已。

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