蔡英文：2020要選能保護台灣的總統

2019-10-12

〔記者陳鈺馥、楊心慧／台北報導〕二○二○總統大選倒數三個月，蔡英文總統昨前往內湖碧山巖、台北府城隍廟等寺廟參拜，蔡總統呼籲，明年選舉非常重要，要選擇能保護台灣、堅守主權的總統，還是選擇被逼走上統一那條路，台灣人要團結用選票告訴全世界。

「不是我們挑釁，是中國步步進逼」

針對競選對手、高雄市長韓國瑜發表「兩岸政策白皮書」，批評蔡的兩岸政策是「仇中害台愛自己」；蔡總統受訪時回擊表示，她處理兩岸關係非常謹慎不挑釁，堅守國家立場及主權，要向國民黨呼籲，唯有團結才有力量，面對中國壓力，國民黨至今不敢批評中國，只是對內開砲。

蔡總統強調，國民黨在判斷情勢上還留在舊時代，現在整體區域與國際情勢很不一樣，未來會聯合友善、理念相同的國家和朋友，一起守住台灣主權與台灣人的尊嚴。

對於韓陣營批評操弄「亡國感」，蔡總統指出，國民黨必須理解現在的情勢，「不是我們挑釁，而是中國步步進逼才是問題所在」，唯有團結才能有力量面對中國壓力。她談及，安全感來自團結、自信、勇敢面對挑戰，絕不是來自步步退讓，或對中國那種不切實際的過度期待。

蔡總統表示，執政團隊三年以來真的很努力，有些事想做得快一點，有些不周全，不過方向正確，替台灣打下良好基礎，現在基礎已經打好，不僅經濟穩定成長，政府稅收增加，更讓民眾加薪減稅。

在經濟方面，蔡英文指出，今年初至今，台商已回台投資超過六千億元，彰化外海離岸風電有將近一兆元的投資，國艦國造、國機國造帶動國防產業發展，請國人再給執政團隊四年，一定會把更好的經濟環境帶給大家。

蔡總統強調，再給她四年，台灣經濟會更好，社會福利會更健全，國防建設會更強，台灣主權也會更加堅定；立法院一定要過半，政府執政才有辦法做事，「台灣人要民主、自由、尊嚴、主權」，一定要把票投給蔡英文。

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