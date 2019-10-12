韓國瑜大選行程 將從鵝鑾鼻燈塔出發

2019-10-12

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕昨天是國慶連假第二天，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜未安排公開行程，幕僚透露，韓國瑜下週會親自宣布請假時程，預計從鵝鑾鼻燈塔出發，展開總統大選行程。

韓又神隱 下週宣布請假時程

對於韓國瑜將請假拚大選，發起罷韓連署的Wecare高雄發起人尹立表示，目前已收到超過卅萬份連署書，要「三殺」（總統輸、立委輸、罷免市長職務）韓國瑜。

韓國瑜前晚參加大樹舊鐵橋的國慶晚會後，昨未安排公開行程，直到今天傍晚五點，才會現身高雄市民集團婚禮，等於神隱將近兩天。

韓幕僚解釋，國慶日當天，韓國瑜一口氣排了五個公開的國政與市政行程，昨休息一天，其實仍有私人拜會的不公開行程，今、明各安排一場市政公開行程。

針對韓國瑜何時請假拚大選，有民代指出，十五日（下週二）的市政會議後，十六日韓國瑜將展開「平民土地之旅」，首站從屏東出發；但韓本人及競選辦公室迄今仍未鬆口，高市府人事處於九日下班前，也還未收到韓國瑜的假單。

韓幕僚表示，韓國瑜下週將親自宣布請假時程。目前根據韓競辦與各地聯繫的競選行程，預計十六日從鵝鑾鼻燈塔出發，當晚夜宿小琉球，十七、十八兩天安排多場參觀拜會，包括屏東座談會、內埔工業區廠商座談、參訪大仁科大等。十九、廿日走訪台南，十九日晚上將有一場韓國瑜與六立委參選人聯合造勢活動。

韓要起跑 罷免連署破30萬份

發動罷韓的尹立說，「Wecare高雄」已收到逾廿萬份罷免書，「公民割草行動」約七、八萬份，台灣基進黨也收到逾兩萬份，合計已超過卅萬份。

尹立指出，根據目前收到的連署書，第一、第二階段連署應該都可以通過，最關鍵的罷免投票，同意罷免票須高於不同意罷免票，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的廿五％以上，初估門檻大約是五十八萬票，雖然目前已有卅萬市民響應，但罷免行動不會停止，仍會持續進行下去。

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