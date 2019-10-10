克魯茲：與台灣人民站一起 感到自豪

2019-10-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員克魯茲昨抵台訪問，今將參與國慶活動，是近卅五年來第一位出席我國國慶的美國聯邦參議員。克魯茲說，美台關係是無比重要的友誼、軍事和經濟關係，他非常希望看到美台自貿協定簽署，也樂見美台強化軍事關係，包括支持台灣參加環太軍演。

克魯茲首次訪台，將與我國政府高層會晤。克魯茲昨晚與外交部長吳釗燮一同召開記者會，提及他訪台之際，正是中共越來越糟糕、全世界目光集中在香港的時刻，他強調民主與人權至關重要，「我在台灣，就是因為台灣是擁護人權的民主國家」。

「中國侵略性增強 我們須共同應對」

克魯茲說，這次訪問是他印太之旅的一部分，他幾天前在夏威夷印太司令部了解太平洋地區所面臨的威脅，「中國軍事力量不斷擴張、侵略性增強，我們和盟國需要共同應對這威脅」。接下來他訪問日本，也和首相安倍會面，在台灣後的下一站是印度，最後是香港，「這是關於美國盟友的旅程，這些朋友各自從不同角度，與具侵略性的共產中國打交道」。

克魯茲長期挺台，他形容美台關係是無比重要的友誼、軍事和經濟關係，人民與人民是朋友、更是盟友，他很榮幸能一起參加國慶慶祝活動。

克魯茲提到，美國與台灣之間的友誼至關重要，「中共的破壞行為更證明了這一點」。他了解自二○一六年以來，多個台灣的盟友因為中共金援利誘而遠離台灣，「但我告訴你，美國沒有離開，美國為與台灣人民站在一起感到自豪」。

克魯茲提及他是「台北法案」的共同提案人，參議院外交委員會已經一致通過此提案，強調美國與台灣人民站在一起，也會因中國破壞台灣的行為挺身而出。

對於美台關係的下一步，他說，「非常希望看到美台自貿協定」，因台灣是美國的第十一大貿易夥伴，去年兩國間的商品和服務貿易額就超過九四○億美元，互相擁有大量投資創造就業，他樂見貿易和投資數額繼續增加，也強調自貿協定對台美都有好處。

克魯茲也強調，「美台軍事同盟非常重要」，他長期敦促美國政府批准出售F-16戰鬥機，樂見通過，也支持台灣參加環太平洋軍演；他認為這將幫助台灣捍衛自身，並與包括美國在內的盟友一同防衛。

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