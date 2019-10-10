民進黨「台灣派隊」 9青年連線作戰

2019-10-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨召開「台灣派隊」青年連線記者會，九位艱困選區青年立委參選人身穿棒球裝象徵團隊作戰，高喊「護國會，保台灣」口號。民進黨副秘書長林飛帆表示，過去有一段時間，青年世代與民進黨有點遙遠，他個人和這些年輕參選人也曾對民進黨有過批評，但年輕參選人在這時間點投入，是因為我們在二○二○年有不能輸的壓力。

參與「台灣派隊」連線的立委參選人包括新北市第十二選區賴品妤、新北市第九選區蔡沐霖、新北市第十一選區張銘祐、台北市第三選區吳怡農、台北市第六選區謝佩芬、新竹縣第一選區周江杰、新竹縣第二選區鄭朝方、台中市第五選區莊競程、連江縣李問。

民進黨秘書長羅文嘉表示，他和民進黨主席卓榮泰努力打造的，就是找回年輕人對民進黨的認同和參與。民進黨曾是年輕人充滿夢想的政黨，去年年底，民進黨流失很多年輕人對這個黨曾有過的理想和夢想，所以首先要找回年輕人的認同。

羅文嘉說，這個連線需要大家的支持和鼓舞，在民主和集權間沒有模糊地帶、沒有搖搖擺擺，就像香港事件中，香港警察拿槍近距離對高中生射擊，這時我們態度沒有模糊，沒有說是「擦槍走火」，對就是對、不對就是不對，這就是「台灣派隊」和其他政黨不同，清楚站在民主、人權和勇敢的這一隊。

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