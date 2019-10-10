副手？ 不分區首位？卓榮泰：賴清德會在最好的位置輔選

2019-10-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德下週赴美國參加當地僑胞活動，首場在十五日出席小英後援會北加州造勢大會，被解讀是「蔡賴配」起手式。對於賴清德返國後在大選中的角色，民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，賴清德十月下旬回來後，希望能夠儘快和賴清德擬定黨和他參與整個助選活動的計畫，賴清德會在「最好的位置、最有利的位置」。

盼儘快和賴擬定助選計畫

黨內人士指出，賴清德在任何一個重要的角色上，都能夠鼓舞士氣、呈現民進黨整合成功的效果，也會是為立委輔選的重要品牌。但當然，作為副手人選的宣示意義會最大，基層也普遍期待「蔡賴配」。

立委李俊俋受訪表示，他個人認為賴清德應該擔任不分區第一名，與總統蔡英文各自發揮功能，由賴清德輔選立委。他認為，「蔡賴配」當然是第一選擇，黨內很多人期待「蔡賴配」，但過去發生太多事情，還有台南市議長郭信良的事件，讓蔡、賴兩人搭配參選可能也很尷尬。

立委郭國文受訪表示，賴清德在什麼職務都可以，最重要賴都可以參與輔選，蔡總統已經說，賴前院長是不可或缺的一份子，卓榮泰也說賴清德在選戰不會缺席。

郭國文強調，賴清德已經在進行輔選，這是滿不錯的事，至於黨內如何安排，蔡總統應該會有一些定見，既然他們要為共同目標努力，賴要在什麼位置，就讓他們去做協調分工就可以了。

桃園市長鄭文燦昨於台北受訪表示，他相信賴清德赴北美訪問一定會傳達總統大選的重要性，也會支持蔡總統代表的價值。未來副手安排仍要由蔡總統決定，相信大家都會尊重，到登記前一天就會知道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法