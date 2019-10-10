副手？ 不分區首位？卓榮泰：賴清德會在最好的位置輔選
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2019-10-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德下週赴美國參加當地僑胞活動，首場在十五日出席小英後援會北加州造勢大會，被解讀是「蔡賴配」起手式。對於賴清德返國後在大選中的角色，民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，賴清德十月下旬回來後，希望能夠儘快和賴清德擬定黨和他參與整個助選活動的計畫，賴清德會在「最好的位置、最有利的位置」。

盼儘快和賴擬定助選計畫

黨內人士指出，賴清德在任何一個重要的角色上，都能夠鼓舞士氣、呈現民進黨整合成功的效果，也會是為立委輔選的重要品牌。但當然，作為副手人選的宣示意義會最大，基層也普遍期待「蔡賴配」。

立委李俊俋受訪表示，他個人認為賴清德應該擔任不分區第一名，與總統蔡英文各自發揮功能，由賴清德輔選立委。他認為，「蔡賴配」當然是第一選擇，黨內很多人期待「蔡賴配」，但過去發生太多事情，還有台南市議長郭信良的事件，讓蔡、賴兩人搭配參選可能也很尷尬。

立委郭國文受訪表示，賴清德在什麼職務都可以，最重要賴都可以參與輔選，蔡總統已經說，賴前院長是不可或缺的一份子，卓榮泰也說賴清德在選戰不會缺席。

郭國文強調，賴清德已經在進行輔選，這是滿不錯的事，至於黨內如何安排，蔡總統應該會有一些定見，既然他們要為共同目標努力，賴要在什麼位置，就讓他們去做協調分工就可以了。

桃園市長鄭文燦昨於台北受訪表示，他相信賴清德赴北美訪問一定會傳達總統大選的重要性，也會支持蔡總統代表的價值。未來副手安排仍要由蔡總統決定，相信大家都會尊重，到登記前一天就會知道。

  • 民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，前行政院長賴清德十月下旬回來後，希望能夠儘快和賴清德擬定黨和他參與整個助選活動的計畫。圖為二○一五年二月時任台南市長的賴清德陪同民進黨主席蔡英文走訪台南基層。（資料照）

    民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，前行政院長賴清德十月下旬回來後，希望能夠儘快和賴清德擬定黨和他參與整個助選活動的計畫。圖為二○一五年二月時任台南市長的賴清德陪同民進黨主席蔡英文走訪台南基層。（資料照）

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