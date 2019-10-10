LSE證實：蔡英文1984獲法學博士學位

2019-10-10

蔡感謝母校正式聲明 盼抹黑能夠劃下句點

〔記者蘇永耀／台北報導〕英國「倫敦政經學院」（LSE）八日發表聲明，認證蔡英文總統的博士論文，並確認在一九八四年授予法學博士學位。對於部分人士持續質疑學歷造假一事，蔡總統昨表示，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話，希望那些用錯假訊息抹黑她博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

「閉眼的人看不到真相」

倫敦政經學院八日聲明表示，校方接獲許多對於台灣總統蔡英文學位的詢問，根據倫敦政經學院和倫敦大學的紀錄，確認蔡在一九八四年被授予法學博士學位，當時所有學位均由倫敦大學授予，論文也應先送至倫敦大學的總圖書館（Senate House Library）。總圖書館的紀錄證實，他們當時收到一份論文副本，並送至倫敦大學高等法律研究所（IALS）。一九八五年刊出的IALS索引文件「英國法律研究」裡，有列出蔡英文的博士論文「不公平貿易與防衛措施」。

蔡英文昨透過臉書說，從她的母校英國倫敦政經學院的這份聲明，很清楚說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。

蔡英文指出，現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載她的博士論文，沒有限閱問題。她已將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在她的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。

蔡英文特別感謝母校發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案。她同時感到很抱歉，因為台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。她在臉書還貼出倫敦政經學院正式聲明的網址，希望那些用錯假訊息抹黑的事情，能夠劃下句點。

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