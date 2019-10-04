決戰二○二○ 倒數一百天》民進黨防中國干預 避分裂投票

2019-10-04

〔記者蘇永耀／台北報導〕明年選戰進入倒數一百日，蔡英文陣營選戰操盤手、行政院前副院長林錫耀昨日表示，蔡總統連任選情目前趨於穩定，但仍不能大意，除了專注推動國政，尤其要注意真正對手中國可能的干預。另外，為避免選民在總統與立委選舉「分裂投票」，林也強調，將強化訴求責任政治，總統票如投給蔡英文，也應支持民進黨立法部門過半，若朝小野大而政府空轉，絕非民眾之福。

隨著大選增溫，民進黨也逐步完成整合，林錫耀受訪表示，目前總統選情趨於穩定，對手韓國瑜的狀況讓民眾看穿其本質是主要原因，但民進黨仍不能大意，畢竟蔡總統也講真正對手在中國。中國領導人習近平十一的講話在對台部分沒有新東西，也許有考慮到台灣在進行選舉，他們會特別留意中方可能的干預。

選情部分，林錫耀坦言，總統與立委的支持度有落差，民眾對總統支持改觀，但對民進黨整體滿意程度，「還沒有補回來」。

林認為，基本面必須先打底，要讓大家先有感，沒有感受到，其他都聽不進去。這也是為何要讓執政三年的政績訴求，透過選戰與行政部門把這基本工作持續做下去，選戰這三個月，還要做得更紮實些，只有執政成績愈來愈可觀，才能讓民眾更信服。

林錫耀也說，選民常常被一種「歪論」誤導，例如說「兩黨一樣爛」、「藍綠都在惡鬥」，因此不能讓兩黨任何一黨過半。民主政治就是責任政治，當民眾將總統票投給了小英，就是希望能發揮效能做出成績，那立法部門也應支持讓其過半，這是民主政治的ＡＢＣ。

訴求立院沒過半

總統只做了一半

林表示，朝小野大美其名制衡，讓執政黨有行政權，又不給他做事的立法結構，造成執政者跛腳與政府空轉，這絕非選民之福，從民眾的立場，自然不希望選出一個跛腳不能做事的政府，因此未來選戰要強化責任政治理念。他並說，立院沒過半，等於「總統只做了一半」，未來會強化母雞小雞的協同作戰，並把執政成績的說明納入更多立法院的經驗。

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