郭辦：吳郭會 韓郭會 免了

2019-10-04

〔記者陳柔蓁、施曉光／台北報導〕郭陣營日前釋出郭台銘願與國民黨主席吳敦義見面消息後，某個挺郭粉絲團出現退團潮；郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜昨表示，「郭台銘先生知道後，覺得很心疼，如果這麼支持他的人，對他見誰有意見，又沒有很重大議題，吳郭會可以不用見面」。

蔡沁瑜說，郭台銘已跳脫藍綠無黨一身輕了，一些之前無法見面的老朋友都可以陸續安排見面。因郭布局國會，他希望國會有一些力量推動政策，所以大家見面聊一聊無可厚非；不過消息出來後，有一些鐵郭粉情緒激動，至少五百人退團，郭知道後覺得很心疼，因此若沒有很重大議題，吳郭會可以不用見面。

媒體也問郭是否有與韓國瑜見面規劃？若無，是因韓背後有特定媒體的關係嗎？蔡沁瑜表示，「郭強調，對韓沒有多大意見，但特定媒體支持韓，同時對郭做不實報導，這是初選以來一直存在、無法解決的問題；韓對中國態度也一直無法說清楚，這兩個問題隔閡在郭韓之間，如果韓覺得這兩個條件嚴苛，對我們來講也沒有見面必要」。

國民黨文傳會主委程美華昨回應表示，郭台銘曾經說過自己是永遠的「中華民國派」，雖然現在不是黨員，但與國民黨一樣希望中華民國穩定，「我們殊途同歸」，並相信郭董會做出最有利中華民國永續發展的方案。

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