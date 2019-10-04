決戰二○二○ 倒數一百天》國民黨決戰雲嘉南 喚回年輕人

2019-10-04

〔記者施曉光／台北報導〕二○二○總統大選昨天正式進入倒數百日，國民黨總統參選人韓國瑜陣營評估，從區域性來看，未來決戰重心在雲嘉南地區，其中台南市最弱，至於北部、中部、東部及離島三縣，韓國瑜都大致領先對手蔡英文，因此決戰百日策略就是「決戰雲嘉南」。

韓國瑜參選以來還沒有從南到北環島過，韓國瑜將立即展開「倒數百日、決戰千里」的環島之旅，台灣本島十九個直轄市、縣市在投票日前至少要掃過三遍，外島地區則至少會走一遍。

韓營評估，嘉義縣、台南市要輸得愈少愈好，以及在去年屏東縣長選舉藍營輸給綠營六萬餘票的基礎上，韓只要在屏東縣輸給蔡的票數能壓縮在三萬票以內，最後就會贏得大選，評估整體勝負差距會在五十萬票以內。

至於韓國瑜執政的高雄市，韓陣營評估，目前藍、綠支持度各半，但畢竟具有執政優勢，再借重副市長李四川的在地魅力，預期高雄市可望小贏對手。

韓陣營透露，未來百天的工作重點，就在於補強韓國瑜最弱的年輕票源，因此將著重年輕選票的空戰與陸戰，經營大學社團，作法上就是深入校園，與許多大學社團結合。

要凸顯「未來感」

扭轉韓的負面形象

至於對年輕人的訴求，就是因應蔡英文陣營打「芒果乾（亡國感）」，韓陣營要凸顯「未來感」，要讓年輕人看到真實的韓國瑜，而非現在媒體形象上的韓國瑜，強力扭轉韓的負面形象。

在黨部輔選支援方面，由於國民黨副主席兼秘書長曾永權擔任競選總幹事，黨部系統與韓陣營可以有效整合，除了在農、漁會以及農田水利會等傳統藍營地方組織戰配合選戰步調，還會幫忙成立各行各業的後援會，以及台商、海外僑界的動員工作。

韓營人士指出，雖然目前選戰態勢是「討厭韓國瑜」與「討厭蔡英文」之爭，但未來選戰ＰＫ小組會幫大家恢復蔡英文執政三年多來的痛苦記憶，只要喚醒人民「痛苦指數」，最後勝選就有高度信心，並對三個月內民調逆轉勝有十分的把握。

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