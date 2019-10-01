民眾黨盼郭列不分區首席 柯︰沒母雞帶 效果差很多

2019-10-01

〔記者陳柔蓁、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕對於鴻海創辦人郭台銘是否名列民眾黨不分區立委第一名，黨主席、台北市長柯文哲連日受訪皆強調「求之不得」；郭台銘辦公室幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨強調，「因不分區要掛黨籍，郭不會剛退出國民黨，又立刻加入其他黨」。

郭辦︰郭不會剛退黨就入他黨

蔡沁瑜表示，雖然柯市長幕僚蔡壁如有說民眾黨允許雙重黨籍者掛不分區立委，但依選罷法規定，要入黨才能列不分區立委名單，大家也希望郭能當「母雞」帶領進國會，但「郭台銘現在享受無黨一身輕的情況，沒有規劃這麼快再去投入一個政黨，目前人生選項中，沒有被列為不分區第一名這項」。

蔡沁瑜說，從中華民國大概念來看，郭台銘要做的事很多，智庫、學校、政策，有許多政黨或是宗教團體都向郭提出不分區立委第一名的邀請，但郭婉拒。

蔡沁瑜表示，郭陣營目前與民眾黨合作態勢最為明朗，會以「最有勝算」為原則去推區域立委，要通盤、嚴謹考量，因此比較晚提，目前還沒進行到不分區立委的名單。

蔡沁瑜︰鍾小平是友軍非郭家軍

至於台北市議員鍾小平日前受訪時提到，郭辦開會決定他去淡水選立委，郭會替他站台、合照掛選舉看板等。蔡沁瑜說，郭台銘非常愛惜「郭家軍」這塊招牌，必須符合「政治替經濟服務」、「支持創新顧及民生」、「務實中道不以意識形態騙選票」，還要通過郭辦設立的立委提名及審核小組嚴格審視，目前只有李縉穎是正牌郭家軍，「鍾小平並不是郭家軍的一員」，「他比較屬於友軍，若他認同郭台銘的理念政策，郭以後是可以幫他站台的」。

柯文哲昨受訪表示，總是要有母雞帶比較好選，「如果我當總統候選人去拉抬，效果還是差很多」，但因為自己不選，總要想一個折衷的辦法，「問題是他（郭台銘）說他現在無黨一身輕，實在是…，有機會遇到再遊說他吧！」

而民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如昨接受廣播節目專訪表示，目前民眾黨選將都是人家推薦或他們尋覓，並經過遴選，未來很想辦海選，應該這週會對外公布海選規範，讓大家報名。

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