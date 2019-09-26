郭柯攻立院 選區大盤點》挑戰現任立委 網紅要打空戰

2019-09-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣民眾黨提名PTT網路名人、Z9網路媒體執行長吳達偉在新北市第七選區（板橋東區）參選立委，該選區的民進黨立委羅致政尋求連任，國民黨由不分區立委柯志恩轉戰，兩人都有知名度且勤跑基層；面對藍、綠夾殺，吳達偉能否善用網路的高知名度爭取中間及年輕選民支持，並有效吸納「柯郭結盟」的支持者？仍待後續觀察。

板橋是新北市人口數最多的都會區，傳統藍、綠支持者勢均力敵。「英系」立委羅致政有高知名度，經營地方有成，並常為蔡政府政策辯護、條理清晰，有蔡英文總統強大的「母雞」加持；柯志恩的形象清新，她勤跑基層「接地氣」，獲新北市長侯友宜力薦，羅、柯兩人都是學者從政，屬性接近、實力相當。

相較於羅致政、柯志恩屬於「中規中矩」的參選人，被視為「網紅」的吳達偉，台大機械工程學研究所的學歷亮眼，並擅長網路議題操作，對年輕族群有一定號召力，被認為擅打「空戰」，可吸納一部分中間選票與年輕選民。

但台灣民眾黨的政黨定位不明，選民認識不深，黨主席柯文哲的言行爭議，多少影響選民的觀感，民眾黨的身分對吳達偉能加分多少仍待觀察。另外，即使柯文哲與郭台銘結盟，吳達偉能否有效承接郭、柯兩人的支持票源也是未知數，在單一席次的選戰，除了空戰也要扎根基層及地方知名度，吳達偉的戰力仍待驗證。

新北市第七選區

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