郭柯攻立院 選區大盤點》徐立信具基層實力 瞄準中間選民

2019-09-26

〔記者郭安家／台北報導〕台灣民眾黨在台北市第五選區（中正萬華）推薦無黨籍台北市議員徐立信，挑戰無黨籍立委林昶佐；綠營輔選人士認為，其目的就是要林昶佐落選，因徐的組織票囊括藍綠，如今在柯文哲加持下，過去支持林昶佐的中間選民，也可能移轉到徐身上，將導致國民黨提名的前立委林郁方漁翁得利，當選率增加。

幾位議員分析，徐立信來自國民黨青工會系統，去年為了選議員脫離國民黨、靠向柯文哲，但仍在藍營網路社群宣傳拉票，讓不少藍營選民誤以為是自家人；徐又長年在菜市場為民眾做法律服務，其無黨形象也拉攏綠營選民，無怪去年選舉徐成為該區得票王，民進黨卻慘掉一席議員，但徐「才做九個月議員就要選立委」，也可能遭選民質疑。

爭食林昶佐票源 有利林郁方

至於兩次獲得民進黨禮讓的林昶佐，其支持群為傳統綠營基層、中間選民及年輕人；有民進黨議員認為，林退出時代力量後，化解綠營基層對時力不信任的問題，加上民進黨議員相挺，林的組織票趨於穩定，但柯文哲就是要裂解林的中間選票，順便增加台灣民眾黨的政黨票，林昶佐未來必須顧好年輕族群基本盤。

地方評估，若徐立信持續廝殺林昶佐，將使林郁方當選機率增加，但若在關鍵時刻，鴻海創辦人郭台銘為徐立信站台，恐促使藍營知識選票移轉到徐身上，若策略奏效，林郁方支持群恐怕只剩深藍、韓粉，屆時也沒那麼好選，對藍綠而言都會是一場硬仗。

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