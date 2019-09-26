郭柯攻立院 選區大盤點

2019-09-26

郭家軍李縉穎確定參選 蔡沁瑜 郭昕宜備戰

〔記者邱書昱、陳柔蓁、謝武雄、蔡淑媛／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘不選總統，但多位子弟兵將征戰區域立委，加上台灣民眾黨將提名區域與不分區立委席次，意圖撼動藍綠兩大黨的國會版圖。郭柯聯軍造勢搶票、來勢洶洶，深耕基層的藍綠兩黨也嚴陣以待，回防各選區盤點戰力，不讓對手攻城掠地。

盼推動郭台銘初選政見

郭台銘辦公室發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨證實，郭幕僚中的李縉穎將在鴻海集團總部所在地、新北市第十選區（土城、三峽）參選立委。李縉穎為前國民黨立委李嘉進之子、前台北市政府戰情室幕僚。蔡沁瑜說，郭承諾大力站台輔選，希望藉年輕人參政讓他成為國會力量。

蔡沁瑜表示，郭台銘不選總統後，將重點放在國會，希望自己初選提出的零到六歲國家養、百億身障基金、工者有其屋等政策，在立法院有認同理念的立委能推動。

至於蔡沁瑜和基金會顧問郭昕宜，也分別將戶籍移到桃園市第六選區（八德、大溪等）、台中市第五選區（北北屯區），是否將投入選舉？蔡沁瑜則說，「我們兩人都有家庭、又要開辦郭台銘學院、執行果凍感恩之旅，很難抽身，所以還要考慮」。

桃園市第六選區目前為國民黨立委陳學聖對上無黨籍立委趙正宇，蔡沁瑜若參選，首當其衝將是主打韓國瑜牌的陳學聖，韓郭情結恐衝擊藍營整合，反觀趙正宇雖以無黨籍參選，但系出藍營又獲民進黨禮遇不提名，藍綠左右逢源反而受益。

蔡沁瑜今天將到桃園市八德出席走秀活動，是否為選舉試水溫，也成為外界矚目焦點。

台中市第五選區國民黨提名沈智慧尋求連任，民進黨徵召莊競程挑戰。該選區政治版圖向來藍大於綠，但郭家軍郭昕宜若來勢洶洶搶攻，將吸引泛藍票源，恐對沈智慧連任之路產生威脅。因此國、民兩黨都不敢鬆懈，目前只能先顧好基本盤，步步為營。

至於新北市第十選區，藍、綠陣營已完成提名，由國民黨市議員林金結挑戰民進黨立委吳琪銘。與郭台銘、王金平交好的前立委盧嘉辰，也有意在同選區參選，加上李縉穎參選，勢必瓜分藍營票源；而李縉穎年輕且有英國倫敦政經學院的亮眼學歷，可能吸引年輕選票，這對民進黨也有影響。

但相較於吳琪銘、林金結長期耕耘地方，李縉穎尚未打開地方知名度，近期已密集拜會地方人士，急起直追。

桃園市第六選區

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