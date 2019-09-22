反駁「萬金油」外交 蔡籲團結︰台灣主權不能讓步

2019-09-22

〔記者廖淑玲、李欣芳／綜合報導〕總統蔡英文昨到雲林北港參訪時，反駁高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜批她「萬金油」外交，蔡總統強調，中國想要主導亞太地區，台灣首當其衝，中國打壓台灣，絕不會因不同的人執政而不同，面對邦交國斷交，台灣不能用主權讓步或大量金錢買外交。

台灣五天內有兩個邦交國斷交，韓國瑜批評「踏實外交」是拿著大罐萬金油的辣台妹「踏死」外交。蔡英文對此表示，她執政以來致力外交，對邦交國提供真心誠意的協助，對於非邦交國也盡力幫助，目前是台灣有史以來國際支持度最強的時刻，所謂的「萬金油」理論，她不知道是什麼意思。

中國打壓 不因執政人變不同

蔡英文重申，中國對台灣的打壓，不會因不同的人執政而不同，中國打壓台灣、希望台灣低頭，不曾間斷，但如果要用主權讓步和大量金錢去維持邦交，相信多數台灣人民絕對不能接受。

蔡英文重申，面對中國打壓，她要告訴國民黨，大家都站在同一條船上，是大家團結的時候，不是選舉時才拿來做為政治操作的議題；至於「中共代理人」的問題，也正在立法院討論，更應該特別重視反滲透等議題。

蔡英文表示，外交是嚴肅的事，韓國瑜要選總統的話，必須嚴肅看待外交問題，她不懂萬金油理論，但這幾年台灣致力於外交上，包括國防自主、軍購都能順利進行，國防力量增強許多，這些都是她面對國際情勢所做的努力。

蔡英文表示，台灣人只有一條路，就是團結，要堅定自己的信念，要勇敢承擔，讓中國不會得逞、步步進逼，身為一個國家領導，就應該把國家的立場還有人民的心聲清楚表達，中國才不會誤判，國際間也才能夠了解、支持台灣人。

對於韓國瑜提出朝野共商國是的建議，總統府發言人張惇涵回應，建議韓市長專心市政，對於市政議題，不要遇到問題就以空泛的政治口號推諉責任；至於朝野對話的部分，其實不難，韓市長也不妨多參加行政院院會！

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