區域立委提名底定 民進黨擬百日作戰計畫

2019-09-19

70位「捍衛戰士」 平均年齡48歲 力拚國會過半席次

〔記者楊淳卉／台北報導〕明年國會改選，民進黨區域立委提名全數就位，共提名七十席。民進黨主席卓榮泰昨下令訂定「百日作戰大計畫」，七十位被提名人是台灣的「捍衛戰士」，將力拚國會過半席次。

民進黨中執會昨天通過最後一波艱困選區立委徵召提名名單 ，新北市第十二選區徵召年僅廿七歲的「太陽花女戰神」賴品妤、新北市第九選區（永和區）徵召黨主席特助蔡沐霖、新北市第十一選區（新店）徵召名嘴張銘祐；台北市第八選區（文山、南中正）徵召台北市議員阮昭雄；新竹縣第一選區徵召民進黨發言人周江杰。

這次在七十三個區域立委選區，以及平地原住民、山地原住民選區，總計七十五個選區（應選名額七十九席），民進黨提名七十人，其中，退出時力的立委林昶佐、洪慈庸所在的台北市第五選區、台中市第三選區都不提名，台中市第二選區與台灣基進陳柏惟合作、桃園市第六選區與現任無黨籍立委趙正宇合作；金門不提名；六席原住民立委席次，山原和平原各提一席。

民進黨七十位立委被提名人平均年齡四十八歲，碩博士比率達七十八．五七％。卓榮泰訂定「百日作戰大計畫」，形容這七十位被提名人是台灣的「捍衛戰士」，當外來威脅日趨嚴重時，需要有更多年輕人走出來，年輕人的勇氣會感染更多人。

郭不選 立委選舉關注度增

在選情方面，民進黨秘書長羅文嘉受訪表示，剛完成提名，現在評估還言之過早。黨政高層則指出，郭台銘不選後，立委選舉的重要性和關注度大增，因為總統選舉的態勢和局勢比較明朗；若總統蔡英文連任，但民進黨在立法院沒有過半，政局會非常混亂，蔡總統也等於「跛腳」，蔡總統和民進黨的支持者都非常清楚這一點，支持者也會焦慮，對立委選舉的關注度會增加，對民進黨而言，立委選舉受到關注至少是一件好事。

高層也透露，由於國民黨總統參選人韓國瑜選情不穩，國民黨原喊出六十席，現評估的立委席次也下修，顯示國民黨對立委選舉已經感受到危機。

2016年立委選舉結果

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法